貝佐斯善行 2.66億捐歐巴馬基金會、紐約大學朗格醫院

億萬富豪貝佐斯捐出上億元善款，分別捐給歐巴馬基金會及紐約大學朗格醫院。(美聯社)

網售巨賈貝佐斯 捐1億元給歐巴馬 基金會，另捐1.66億元給紐約大學朗格醫院，兩個接受捐款的機構22日宣布貝佐斯的善行。

歐巴馬基金會說，這是歷來它收到的最大一筆捐款，將用來培養美國 和全世界各地未來領袖人才。

基金會說，這筆捐款的用意也在懷念去年去世的國會議員暨民權運動領袖路易斯(John Lewis)。貝佐斯特別要求芝加哥南區歐巴馬基金會總部歐巴馬總統中心建好後，以約翰路易斯命名前面的廣場。基金會執行長賈瑞特(Valerie Jarrett)說，這個點子棒極了。

圖為歐巴馬出席以他為名基金會的活動。(美聯社)

歐巴馬總統中心總建造費大約8.3億元，預定2025年完成。中心表示，歡迎捐款人提議以曾經為「更公正、更平等的世界」奮鬥過、值得崇敬的人的名字，命名中心各公共空間，中心樂於從命。

貝佐斯說，自由鬥士應該在歷史英雄陣裡占一席之地，「我想不到誰比偉大的美國領袖、高尚又勇敢的約翰路易斯更適合」實現這筆捐款的意義。貝佐斯也十分樂意支持歐巴馬夫婦「培養、鼓舞明日領袖」的使命。

圖為紐約大學朗格醫院急診室。(美聯社)

創辦亞馬遜網售商店的貝佐斯今年辭去該公司執行長職務後，把精力用來發展慈善事業。接獲他1.66億元捐款的朗格醫院說，將運用這筆經費，增益布魯克林區居民的健康與福祉。朗格醫院的教學醫院、創傷療癒中心的主要服務對象是布魯克林區居民。

貝佐斯去年承諾透過「貝佐斯地球基金」在2030年前，拿出100億元，對抗地球暖化，改善氣候變遷效應。最近，他已陸續公布具體行動計畫。

富比世雜誌估計，貝佐斯身價2120億元，因過去捐款數目不大，也不願加入比爾蓋茲等人成立的富人捐獻俱樂部，頗受訾議。比爾蓋茲和巴菲特成立「捐獻承諾」組織，奉勸世上富豪將一半資產捐出來，從事各種慈善公益活動。

貝佐斯不願意跟進，反倒是他的前妻麥肯錫史考特，身價雖「僅」610億元，樂於加入蓋茲、巴菲特的行列，爽快簽署捐款承諾書，過去不到一年半的時間，就慷慨捐出87億元，給美國各地形形色色的非營利公益組織。