臉書拒修歧視演算法惹反彈 不少非裔用戶轉往抖音

內部爆料指出，臉書的監測運算法不夠公正。(美聯社)

作為全球民眾主要使用的社群平台，臉書 公司(Facebook)公司向來自詡有嚴格監管機制，會負起努力促進種族平等的企業社會責任；然而，據華盛頓郵報報導，近日臉書公司流出一份內部文件，顯示臉書揪出一些種族或性別歧視字眼的演算法有偏見，專家建議修正，然而臉書高層卻以「避免保守派民眾」反彈為由，拒絕修正。

研究人員以一則指涉聯邦眾院四名少數族裔女性眾議員的貼文說明，該則貼文以「swami rag heads」羞辱兩名穆斯林議員，下面甚至有留言稱這四名議員是「黑人婊子」(black c---s)；研究團隊表示他們為此花了兩年的時間開發一套可以自動偵測出對少數族裔歧視性的字眼的演算法，讓這種具有羞辱性字眼的貼文在任何人看到以前就被刪除，建議臉書公司採納以進行大刀闊斧的改革。

然而，內部文件指出這項計畫遭到臉書公司高層反對；據不具名消息人士透露，臉書全球公共政策部副部長卡普蘭(Joel Kaplan)就擔心這個演算法會「對弱勢群體過度保護，遭致保守派民眾反彈」；因此研究人員批評，臉書託辭「中立」不積極審查歧視性言論的行為，事實上就是犧牲少數族裔來討好保守派民眾。

過去曾於臉書擔任經理的穆薩帕提克(Tatenda Musapatike)直言：「儘管臉書管理高層確實對各族裔沒有偏見，但他們的行為無異於助長種族主義；換句話說，對管理層而言，少數族裔及女性的安全與健康，不及取悅你那些白人富有朋友來得重要。」

事實上，少數族裔民眾或許沒有意識到臉書高層對種族歧視 言論的「不作為」，但這一「不作為」造成的後果確實讓非裔 民眾使用臉書的人口顯著下降；根據臉書公司今年2月的調查，活躍的非裔用戶在一個月之內下降2.7%，而離開臉書的非裔民眾大多轉往抖音(TikTok)。

非裔和酷兒活動家、媒體司法中心的前執行董事馬爾基亞．西里爾(Malkia Cyril)說：「我和我的同事曾經在臉書上收到太多死亡威脅，因此我們現在都不再在臉書上發布任何消息，實在太危險了。」