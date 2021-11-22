美反對SK海力士把先進設備輸往中國 戴琪：恐成國安隱患

戴琪19日和南韓產業通商資源部長呂翰九在首爾舉行韓美自貿協定第六次會議。Getty Images

美國 貿易代表戴琪 22日說，美方之所以反對南韓半導體廠SK海力士打算把先進設備輸往中國 ，是因為恐將給國安帶來隱患。

SK海力士打算在中國江蘇無錫廠引進艾斯摩爾（ASML）最新極紫外光（EUV）設備，但美方指出相關設備恐遭中方用於增強軍事力量，反對SK海力士引進該設備。

在南韓CBS廣播電台播出的專訪內容中，戴琪對於南韓夾在中美之間立場尷尬一事表示，她知道韓方困難，也在此次訪韓過程中了解到相關情況，但我們都生活在經濟一體化時代，必須攜手解決挑戰課題。

關於美國商務部要求全球半導體企業提供供應鏈資訊一事，戴琪則說相關廠商主動參與，作為供應鏈一份子的韓企也主動提供相關資訊。

當被問到美方是否還會要求追加提供資料時，她則指此事由商務部負責，並不清楚相關細節，但她對此持樂觀態度。

至於美國總統拜登的印太經濟框架是否會排除中國的提問，戴琪指該框架是獨立於中國的渠道，但當被問到美方是否會打造將中國排除在外的全新經濟同盟時，她則做出否定回答。「美中關係非常特別，充滿不確定性，因此需要按照不同夥伴國家採取具有針對性的接觸措施。」

戴琪在22日結束為期五天的訪韓行程後，將隨即前往印度訪問。