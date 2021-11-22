美反對SK海力士把先進設備輸往中國 戴琪：恐成國安隱患
美國貿易代表戴琪22日說，美方之所以反對南韓半導體廠SK海力士打算把先進設備輸往中國，是因為恐將給國安帶來隱患。
SK海力士打算在中國江蘇無錫廠引進艾斯摩爾（ASML）最新極紫外光（EUV）設備，但美方指出相關設備恐遭中方用於增強軍事力量，反對SK海力士引進該設備。
在南韓CBS廣播電台播出的專訪內容中，戴琪對於南韓夾在中美之間立場尷尬一事表示，她知道韓方困難，也在此次訪韓過程中了解到相關情況，但我們都生活在經濟一體化時代，必須攜手解決挑戰課題。
關於美國商務部要求全球半導體企業提供供應鏈資訊一事，戴琪則說相關廠商主動參與，作為供應鏈一份子的韓企也主動提供相關資訊。
當被問到美方是否還會要求追加提供資料時，她則指此事由商務部負責，並不清楚相關細節，但她對此持樂觀態度。
至於美國總統拜登的印太經濟框架是否會排除中國的提問，戴琪指該框架是獨立於中國的渠道，但當被問到美方是否會打造將中國排除在外的全新經濟同盟時，她則做出否定回答。「美中關係非常特別，充滿不確定性，因此需要按照不同夥伴國家採取具有針對性的接觸措施。」
戴琪在22日結束為期五天的訪韓行程後，將隨即前往印度訪問。
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