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22名女性獲羅德學者獎學金 近三分之二 歷來最多

編譯陳韻涵／綜合21日電
羅德獎學金獎助各國優秀青年前往牛津大學深造。(取自羅德信託推特)
羅德獎學金獎助各國優秀青年前往牛津大學深造。(取自羅德信託推特)

2022年羅德學者獎學金(US Rhodes Scholars)20日公布得主名單，美國有22名女性得獎，占總人數32人的近三分之二，為歷來最多，獎學金得主將前往牛津大學深造。

羅德信託(Rhodes Trust)表示，此次有826名展現精湛領導風範的申請者，角逐32個獎學金名額，「平衡與多元並非考量要素」。

南卡羅來納州克蘭生大學(Clemson University)首次有學者獲獎，加州克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)、曼荷蓮學院(Mount Holyoke College)和聯盟學院(Union College)則是至少25年來再次有學者獲獎。

這22名獲獎女性中，有哥倫比亞大學和哈佛的學生，以及西點軍校(USMA)學員維若妮卡‧盧西恩(Veronica Lucian)。 

羅德信託聲明指出，「獲獎者明年將開始在牛津修習各領域學科，完成申請程序。」 

受新冠肺炎疫情影響，這是羅德學者獎學金第二年完全採用線上作業，申請者必須獲得校方支持，經過遴選並通過面試。

羅德獎學金基金會駐美代表葛爾森(Elliot Gerson)說：「優異的學業表現只是門檻，羅德學者必須在社會影響力方面有遠大抱負，具備與他人合作達成目標的傑出能力。申請者必須致力讓世界變得更好，關懷他人福祉，且對不平等有敏銳認知。」 

華裔獲獎者包括曾在台灣研究鈣鈦礦(perovskite)太陽能板的麥可‧程(Michael Y. Cheng，以下均音譯)，他就讀哈佛時入選全美最古老的學術榮譽學會「皮貝塔卡帕」(Phi Beta Kappa)，他計畫前往牛津攻讀能源系統與政治理論研究理學碩士。

同樣出身哈佛與「皮貝塔卡帕」學會的伊莉莎白‧郭(Elizabeth Guo)在校主修物理，她將赴牛津修讀數學與理論物理，以及網路社會科學理學碩士。

加州克萊蒙特麥肯納學院的莎拉‧陳(Sarah Chen)甫完成國際關係，以及哲學、政治與經濟雙主修，他將赴牛津修習網路社會科學與社會數據科學理學碩士。

加州 南卡羅來納州 台灣

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