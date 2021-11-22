借出1000元→身價17億元 Subway創辦人巴克90歲辭世

連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克18日辭世，享耆壽90歲。(取自Subway)

連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克(Peter Buck)於18日辭世，享耆壽90歲，根據富比世 (Forbes)預估，這位低調的創業家身後留下約17億元財產。

巴克1930年出生於緬因州 南波特蘭，家中經營農場，生產萵苣、南瓜、芹菜等蔬果，童年時家附近有間名為「Amato's」的義式三明治專賣店，店門口總是大排長龍，而站櫃檯的女士戴鑽石戒指、掛金項鍊的富貴形象深深印在他腦海中。

巴克大學時期就讀緬因州鮑登學院(Bowdoin College)，主修經濟，隨後在哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀物理碩博士學位，畢業後成為核子物理學家。

1965年一位友人的兒子，當時17歲的德盧卡(Fred DeLuca)向他請教該如何賺錢支付大學學費，巴克博士想起了童年時期家附近的人氣三明治，於是他借給德盧卡1000元，兩人合夥在康乃狄克州橋港市(Bridgeport)開了一間「Pete's」三明治專賣店。

起初三明治專賣店的經營並沒有那麼順利，巴克2014年曾說：「我們有15年沒有賺取利潤。」如今這間店已拓展至世界各地，全球擁有４萬多個據點，成為大家熟知的知名連鎖品牌「Subway」。

2004年巴克將一顆23.1克拉的緬甸 紅寶石「Carmen Lúcia Ruby」捐贈給國立自然史博物館，他也曾捐款母校、醫院(Danbury Hospital)及特許學校等機構，並且成立「高木信託」(Tall Timbers Trust)，在緬因州擁有超過120萬畝的林地，說起他的慈善事業，巴克說他的妻子卡門(Carmen)經常鼓勵他捐贈。

七年前受訪時，巴克曾說自己一周至少會吃五個Subway潛艇堡。當被問及他是否為億萬富翁時，巴克回答：「我猜是吧。」即便如此他生活相當低調，「我可以去丹伯里(Danbury，當時的居住地)的任一個地方而且沒有人認得出我。」