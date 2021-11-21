舊金山淪行竊熱點 華裔商家遭破窗抱走收銀機

圖為舊金山市區一處警方告示，鼓勵知情人士舉報犯罪。(Getty Images)

舊金山 近年竊賊囂張的偷竊影片在社群平台常被推爆。一位市民的住家兩天內連被闖空門9次，華裔市議員黃潔宜和僑領李文雄經營的商家被破壞、抱走收銀機，警方束手無策。

加州 佛利蒙特（Fremont）市議員黃潔宜（Teresa Keng）經營的台灣小吃餐館，兩天前發生玻璃門窗被敲碎，竊賊把整台收銀機抱走。店裡沒有留現金，她的損失是維修費與心理壓力。這起竊案已經是她的店家在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後經歷的第4次。

佛利蒙特位在舊金山東南方約一小時車程處，電動車大廠特斯拉（Tesla）旗下在加州的工廠設在佛利蒙特。

來自台灣的黃潔宜是佛利蒙特20多萬市民於2018年選出的市議員，去年連任，並將角逐明年的加州眾議員。她告訴中央社記者，「很多人都遇到這樣的狀況」。

身兼僑務委員的李文雄也是受害者，他對記者說，「加州貧富差距愈來愈大，求生無處去的人就會偷竊」。

李文雄在蘋果公司總部所在的古柏迪諾（Cupertino）經營老字號的台式麵包店。上個月底凌晨，他遭遇類似的竊盜劇情，監視錄影機從各種角度拍到店家玻璃門窗被砸碎、沒有放任何現金的收銀機整台被蒙面竊賊偷走，作案過程僅10多秒。

影片來源：YouTube 中央社

李文雄向警方報案、做完筆錄後，警察 告訴他，「拿這份警察報告去找保險公司理賠」。他說，把監視錄影機錄下的嫌犯作案影片交給警方至今快一個月，破案機率看似渺茫。

「監視攝影機到處都是，但功效不大。」在美國打拼35年，李文雄表示，過去6到7年間「加州治安沈淪，成為犯罪之都」，他呼籲修法。

他把問題指向現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）於加州檢察總長任內，通過加州47號法案，任何950美元以下的竊盜犯從原先的重罪改為輕罪，即使竊盜現行犯被警察當場逮捕，贓物價值不到950美元不會被判刑。

黃潔宜認為47號法案確實「變相鼓勵犯罪，讓治安愈來愈不好」。在選民服務的過程，她特別看到疫情之後美國日益嚴重的貧富不均。

她說，美國沒有全民健保，失去工作又生病的人難以在物價高的大都市維生，付不起房租的人淪為遊民、找不到工作的人改行當竊賊。

今年夏天，推特平台上有一支高點閱率、關於舊金山治安敗壞的影片，影片只見一名蒙面男子把腳踏車騎入市區一家藥妝店，掃貨到黑色大型塑膠袋中，無法無天地偷竊，再騎著單車離開，過程中店內的警衛拿手機攝影，最後試圖把袋子搶回，但無人能真的制止這樣的竊賊。

更令人不安的，舊金山擅闖民宅的竊案暴增逾2倍，根據警方的統計數字，2019年1月到11月是453起，而今年同期是1054起。

Neighborhood Scout分析聯邦調查局（FBI）資料指出，每145個舊金山人就有一人成為竊盜或暴力犯罪的受害者。財產犯罪包括入屋行竊、超過50美元偷竊、偷車和縱火。而在舊金山，遭遇財產犯罪的機率是18分之1，約每一千人當中有57人受害。

層出不窮的受害者故事登上新聞版面。「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）19日報導，名為史密斯（Jenna Smith）的護士上月與男友到芝加哥參加她祖母的喪禮，透過手機軟體檢查家中車庫的監控攝影機，突然在手機螢幕看到一名男子閃過，把在她家偷的東西裝在行李箱後離開。

她說，知道主人不在家、食髓知味的這名嫌犯「在兩天內闖空門9次」。

就算是主人在家，膽子大的竊賊照偷。柯克斯（Rob Cox）於2018年耶誕夜在舊金山的家中樓上宴客，樓下被竊賊闖入行竊。柯克斯於是和鄰居合作，自掏腰包集資聘請警衛，用照明燈、監視器等強化住宅安全。

受害者面對舊金山乃至加州的治安惡化，有很多無力感與不安，也有人對收到報案卻不逮捕嫌犯的警察感到憤怒。舊金山人將在明年6月投票罷免他們民選出來的地區檢察長。