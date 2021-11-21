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川普卸任後第1本書 蔑視政壇對手「瘋狂波洛西」

記者胡玉立／綜合報導
川普離開白宮後出版的第一本書「我們共同的旅程」。(取自Winning Team Publishing)
川普離開白宮後出版的第一本書「我們共同的旅程」。(取自Winning Team Publishing)

前總統川普19日宣布出版他離開白宮之後的第一本書；這本名為「我們的共同旅程」(Our Journey Together)大開本精裝照片集，內含300多張由川普挑選出來的總統任期照片和他本人撰寫的圖說，道出他對世界各國領導人的坦率看法及對政治對手的尖刻評論。

這本售價74.99元的照片集，將趕在聖誕節前發貨；「我很高興地宣布，我將在聖誕節前及時出版一本精采的書！」川普宣布出版此書時表示，「『我們的共同旅程』是我們在白宮成功執政期間拍攝的一系列精美照片。」

川普藉此照片集的出版，表達對政壇對手的蔑視和對盟友的讚美。出版商宣傳以川普語調寫道，「從舞台中央到幕後，對所有愛國者來說，這本書都必不可少。每張照片都是我精心挑選，每個標題都是我下的，有些還是我手寫的。」

書中的一張照片，是2018年12月川普與他的政壇死對頭眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)在白宮橢圓形辦公室發生衝突的影像：川普看向別處，身旁就是波洛西；川普圖說寫道：「想辦法聽『瘋狂波洛西』說話，根本天生有別。」

川普也直白地在書中寫下他對英國首相強生(Boris Johnson)的推崇；他寫道：「鮑里斯是英國獨一無二的傑出領導人，自邱吉爾以來最好的首相。」但對前英國首相梅伊(Theresa May)，川普則是這麼寫的：「很努力，但沒有完成工作。」

另一張照片是川普與國安高層嚴肅地坐在戰情室裡；川普圖說寫道：「我們幹掉了巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)。在我的監督下，我們摧毀了ISIS。現在恐怖分子回中東去了。」巴格達迪是恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)首腦。

這本大開本照片集由川普兒子小唐納川普(Don Jr.)和川普資深顧問戈爾(Sergio Gor)經營的「贏家團隊」出版社(Winning Team Publishing)出版；出版商網站顯示，此書訂12月中旬出貨。

此書由川普「自家人」出版，無疑解決出版界一大難題。多位業內人士表示，川普很難與主流出版商達成回憶錄協議，許多出版商也很怕成為川普發表更多對2020年大選毫無根據說法的砲台。

據報導，當川普聽說前副總統潘斯(Mike Pence)簽下出版協議拿到金額高達七位數稿酬時，曾經很生氣。今年6月，川普聲稱自己拒絕了出版商出價；當時他發聲明指出，「我拒絕了來自最不可能的出版商的兩筆出書交易，因為我現在不想做這樣的交易。」

川普表示，「無論如何，我都在瘋狂地寫作。等時機成熟，你們就會看到所有的書。」

前總統川普宣布出版他離開白宮之後的第一本書，名為「我們的共同旅程」大開本精裝照片...
前總統川普宣布出版他離開白宮之後的第一本書，名為「我們的共同旅程」大開本精裝照片集。(美聯社)

川普 白宮 波洛西

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