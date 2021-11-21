最早表態擁川者 克利斯蒂出書 「拜登贏了，川普沒贏」

有意2024大選的共和黨籍前新澤西州長克利斯蒂出版新書「共和黨人的救援」。(亞馬遜書店)

共和黨 籍前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)出版新書，清楚強調了他的立場：2020年11月3日舉行的總統大選，沒有被竊；「拜登贏了，川普 沒贏。」

在17日出版的新書「共和黨人的救援」(Republican Rescue)中，克利斯蒂寫道，「這是事實。任何相反的說法都不是。」

如此看法在共和黨內並非主流，但未來可能再次角逐大位的克利斯蒂自去年大選以來就不斷重複此觀點，並敦促共和黨和川普甩開過去向前看。

「這不是一本關於川普的書，這是一本有關共和黨何去何從以及為何『揮別過去』對我們很重要的書。」克利斯蒂受訪表示，「如果川普想在未來成為一股正面力量，就必須知所放棄；要不然，我不認為他做得到。」

克利斯蒂以維吉尼亞共和黨州長當選人楊京(Glenn Youngkin)勝選完全不靠川普為例表示，「沒有哪個候選人可以擁有選民，選民不是候選人的。『不同意川普所有觀點、不承諾對他竭誠效忠，他的選民就不會出來投票，你就無法獲勝』這種觀點，已被推翻了。」

有意2024大選的共和黨籍前新澤西州長克利斯蒂出版新書「共和黨人的救援」，與前總統川普劃清界限。(美聯社)

談到川普卸任後這一年來的行為，和那些害怕觸怒川普的國會議員的焦慮，克利斯蒂認為，「川普的作法是在灌輸恐懼」。

克利斯蒂是2016年角逐共和黨總統候選人中，最早表態支持川普者，他也是當時川普的副總統口袋人選之一；選後他帶領川普過渡政府團隊，遭到解雇後，協助領導川普的類鴉片藥物委員會。

批評克利斯蒂的人說，他在川普動盪的總統任期內一直站在川普那邊，讓他現在的批評為時已晚，失去意義；但克利斯蒂辯稱，他過去對川普的支持及兩人此前15年的友誼，讓他的評論更加可靠。

克利斯蒂表示，他不會在2022年中期選舉後決定是否角逐2024年總統大選。他說，川普不是他參選與否的考量因素，但如果看不到自己的出路，他也不排除支持川普。

川普則針對克利斯蒂發表聲明指出，「克利斯蒂完全被他自己有關『共和黨人必須擺脫2020大選舞弊的過去向前進』的聲明所屠殺。」川普還貶低克利斯蒂，說他的支持率很低。克利斯蒂要求川普別老是關注「個人仇殺」，並澄清說，「在有51%西語裔的藍州，我得到了60%選票。」