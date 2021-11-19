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LAPD被踢爆設假帳號監控情蒐 臉書發警告信要求停手

編譯周辰陽／即時報導
社群媒體龍頭臉書的母公司Meta日前正式致函美國加州洛杉磯警察局（LAPD），要求停止設置執行監控用戶的人頭帳號。資料畫面。路透/Sipa USA
社群媒體龍頭臉書的母公司Meta日前正式致函美國加州洛杉磯警察局（LAPD），要求停止設置執行監控用戶的人頭帳號。資料畫面。路透/Sipa USA

社群媒體龍頭臉書的母公司Meta日前正式致函美國加州洛杉磯警察局（LAPD），要求停止設置執行監控用戶的人頭帳號。

BBC報導，衛報日前獨家披露LAPD於2019年跟一家名為「航海家實驗室」（Voyager Labs）的科技公司合作，利用該公司的社群媒體監控軟體，收集嫌犯友人帳號在內的社群媒體網路資訊。

據指「航海家實驗室」宣稱，經由分析一個人的朋友、貼文與使用者名稱等大量社群媒體資訊，該公司可以預測「新興威脅」（Emerging Threats）與解決犯罪事件。

根據布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）取得及衛報審核的文件顯示，除令執法機構客戶能夠收集與分析臉書等公司的用戶資料外，「航海家實驗室」的軟體也讓執法機構客戶可以使用假帳號，存取在其他方面無法存取與私人的用戶資訊。

臉書接獲聯繫後，指LAPD與「航海家實驗室」設立的帳號違反規定，LAPD則沒有立即答覆衛報徵求評論的訊息。

META民權副總裁兼副法務總顧問奧斯汀（Roy Austin）在致LAPD局長摩爾（Michel Moore）的警告信（Cease and Desist Letter ）寫道，「儘管此類政策的合法性可能取決於LAPD，員警在我方服務創建帳號時，必須遵守臉書的政策。警局應停止所有涉及使用假帳號、冒充他人及為監控目的收集數據的臉書活動」。

社群媒體 臉書 警察

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