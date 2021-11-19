學生返校後頻打架滋事 俄州一中學恢復遠距教學

俄勒岡州的雷諾斯中學突然宣布暫停到校上課三周，回到先前疫情期間的遠距教學模式，因為校園重新開放後，同學之間頻頻發生打架、滋事以及脫序行為。(KPTV電視台截圖)

位於俄勒岡州費爾維尤(Fairview)的雷諾斯中學(Reynolds Middle School)已於18日起暫停到校上課，回到疫情 期間的遠距教學；這項改變並不是因為疫情升溫，而是基於「安全考量」。

校方指出，疫情期間許多學生經過近一年的網路上課，社交技巧變得生疏，返校上課後頻頻發生打架、滋事等脫序行為。

校方指出，為了建立安全規範，決定暫停面對面授課三周；該校有928名學生。

雷諾斯學區 發出電郵通知家長雷諾斯中學將暫停到校上課。學區總監狄亞茲(Danna Diaz)16日也發電郵給家長，說明疫情打亂學生約一年半的學習，「導致學生與教職人員身心福祉都受到影響」。

電郵中指出，某些學生恢復到校上課後，缺乏必要的社交技巧，「在學校對其他學生造成嚴重干擾」。

雷諾斯學區發言人帕迪拉(Steve Padilla)答覆媒體詢問時則證實，本學年恢復面對面上課後，學區確實有學生打架、滋事以及其他行為問題出現，因此學區決定從18日起至12月9日暫停到校上課。

帕迪亞並未說明脫序行為的案件次數及出現頻率，僅表示這些事件都未涉及武器。

舊金山加州大學 醫學教授甘德希(Monica Gandhi)在推特發文指出，針對類似雷諾斯中學學生出現脫序行為，因應之道應該是投注更多資源加強學生的情感支持，而不是再度關閉校園。