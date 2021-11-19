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低收入家庭冬季取暖 白宮增撥45億元 緩解通膨壓力

編譯孫梁／綜合18日電
拜登政府決定為「低收入家庭能源援助計畫」增撥45億元，用於協助降低家庭的取暖費壓力。圖為能源部長格蘭霍姆。(美聯社)
拜登政府決定為「低收入家庭能源援助計畫」增撥45億元，用於協助降低家庭的取暖費壓力。圖為能源部長格蘭霍姆。(美聯社)

為緩解物價上漲導致的冬季取暖費升高，拜登政府將為「低收入家庭能源援助計畫」增撥45億元，提供各州和地方政府協助降低家庭的取暖費壓力，並援助失去其他聯邦資助計畫的家庭。

「低收入家庭能源援助計畫」每年可獲資金約30到40億元，此次增撥的45億元主要是出自1兆9000億元的聯邦疫情紓困法。

白宮主管疫情援助事務的史珀林(Gene Sperling)說：「冬季取暖援助計畫的推出與增加撥款，將保證入冬後若出現天氣更冷和物價升高的局面，我們可有足夠的資源來幫助許多壓力增大的家庭。這項計畫表明我們已做好了準備。」

取暖援助可減輕冬季能源價格上漲給低收入家庭的壓力，但共和黨籍國會議員表示，今年3月通過的疫情紓困法導致通膨升高，10月的物價指數比去年同期上漲6.2%；他們認為，拜登的紓困法案給經濟注入了太多資金，結果驅使物價升高，傷害了中產階級和低收入家庭。

國會參院共和黨領袖麥康諾說：「民主黨的通貨膨脹對美國家庭有如超級罰稅，他們無力承受。」

但「低收入家庭能源援助計畫」的資金緩解了數百萬家庭面臨的帳單與經濟開支壓力；城市研究所估計，今年7月至10月，三分之一的家庭是用增發的兒童抵稅來支付水電帳單。

勞工部的消費者物價指數和能源訊息管理局的資料顯示，目前的電價和天然氣價格約比去年同期上漲11%，取暖油的價格則比去年上漲一倍多。

低收入 紓困 疫情

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