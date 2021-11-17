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全美人口中心點在這裡…密蘇里州哈特維爾鎮 僅613人

記者張聲肇╱綜合報導
密蘇里州的哈特維爾小鎮人口僅613，卻是全國人口分布的最中心地點。圖為在該鎮立的紀念碑。(美聯社)
密蘇里州的哈特維爾小鎮人口僅613，卻是全國人口分布的最中心地點。圖為在該鎮立的紀念碑。(美聯社)

密蘇里州的哈特維爾(Hartville)小鎮人口僅613人，在某些人眼中，被視為荒蕪之境，卻是人口普查局眼中全國人口分布的最中心地點。

普查局說，位於歐札克山區的哈特維爾，距離全國人口分布的中心地點僅15哩，據當地居民紀利蘭德(Sabrina Gilliland)的描述，是世代農耕，每個人都認識每個人的小村落；38歲的她，家裡有四個孩子，養牛養豬養雞。

任當地檢察官司法助理的紀利蘭德開玩笑說，她母親和全鎮一半人都有親戚關係；全鎮只有四個街道劃分的聚落，有一家餐廳、一間理髮廳、一個加油站、一家美髮沙龍，還有描繪南北戰爭和少年釣魚的壁畫。

全美每十年人口普查一次，根據普查結果，計算人口中心地點，看看有人住的最中心聚落在哪裡，自1980年以來，都座落於密蘇里州。

2010年普查後，斷定人口中心在密蘇里的柏拉圖鎮，經過10年，去年移到隔壁郡11.8哩外的哈特維爾，其讀音就含有「心臟小村落」的意思；這是百年來人口中心地點位移距離最小的一次，也是史上第二小的一次。

新澤西州都市計畫策劃專家札克如斯基((Alex Zakrewsky)表示，實際上，這次普查的人口中心，距離柏拉圖鎮比哈特維爾鎮近，普查局可能想把中心地換來換去，以滿足「美國不斷擴大、進步」的心理，才宣布新人口中心移到哈特維爾。他說，「哈特維爾光憑名稱，就多了一層象徵意義。」

普查局計算全國中心地點的方法是，把全美50州當作大小等同的單位，平攤在一個平面上，每一單位代表一個人所在地，其中最具「平衡」作用的點，就是人口中心點。

過去每次普查前後都會預測人口中心地的札克如斯基說，全美人口最多的加州，近年來人口開始減少，他很好奇下次普查，也就是2030年的時候，全美的人口中心點會不會大幅遷移。「我不禁懷疑，哈特維爾大概從此固定為全國人口中心點了。」

人口普查 密蘇里州 新澤西州

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