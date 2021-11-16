芝麻街 52年來首現亞裔布偶角色…「芝英」7歲韓裔女童

美國經典兒童電視節目「芝麻街」出現了節目播出52年以來的第一個亞裔角色；這個劃時代角色名叫「芝英」(右)，是個7歲大的韓裔小女孩。(美聯社)

美國經典兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)出現節目播出52年以來第一個亞裔 角色；這個劃時代角色名叫「芝英」(Ji Young)，是個7歲大韓裔 女童。布偶「芝英」最近受訪時解釋道，「在韓語裡，這兩個字，代表聰明和勇敢堅強；而且，芝也是芝麻。」

名字似乎注定與「芝麻街」有緣的芝英，正在創造歷史。這個「芝麻街」首個亞裔布偶角色，愛彈電吉他和溜滑板；她將在感恩節特別節目正式亮相；包括華裔演員劉思慕(Simu Liu)也會在這一集出現。

打造芝英的布偶師是41歲的韓裔凱瑟琳．金(Kathleen Kim)，她30多歲時開始走入偶劇世界，2014年被「芝麻街」工作 室錄取；對金來說，能在自己從小看到大的節目中擔任布偶師，有如「夢想成真」。

芝英的角色性格也有一部分來自於，但協助塑造原創布偶，對金來說，壓力不小。

2020年喬治·弗洛伊德之死和反亞裔仇恨事件引發諸多討論，推動了芝英的出現。「芝麻街」背後的非營利組織「芝麻街創意執行工作室」(Creative and Production for Sesame Workshop)執行副總裁史托林斯 (Kay Wilson Stallings)表示，和很多企業一樣，「芝麻街」反思了自己該如何「展現當下」。

芝麻工作室為此成立兩個小組，一個關注節目內容，另一個關注其自身的多樣性，並發展出「聚在一起」(Coming Together)多年計畫，目的是解決如何與兒童談論種族、民族和文化問題。

史托林斯說：「當我們明白自己要投入呈現亞太裔體驗的工作時，當然明白我們也需要創造一個亞裔布偶。」

而對布偶師金來說，不能把芝英塑造成「泛亞洲人」，至關重要。她說：「因為這正是所有亞裔都經歷過的事情，他們有點想把我們混成一個『亞裔』整體，所以很重要的是，她是個韓裔，不只是大家通稱的韓國人；她的出生地，就在這裡。」