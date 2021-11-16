我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

芝麻街 52年來首現亞裔布偶角色…「芝英」7歲韓裔女童

記者胡玉立／綜合報導
美國經典兒童電視節目「芝麻街」出現了節目播出52年以來的第一個亞裔角色；這個劃時代角色名叫「芝英」(右)，是個7歲大的韓裔小女孩。(美聯社)
美國經典兒童電視節目「芝麻街」出現了節目播出52年以來的第一個亞裔角色；這個劃時代角色名叫「芝英」(右)，是個7歲大的韓裔小女孩。(美聯社)

美國經典兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)出現節目播出52年以來第一個亞裔角色；這個劃時代角色名叫「芝英」(Ji Young)，是個7歲大韓裔女童。布偶「芝英」最近受訪時解釋道，「在韓語裡，這兩個字，代表聰明和勇敢堅強；而且，芝也是芝麻。」

名字似乎注定與「芝麻街」有緣的芝英，正在創造歷史。這個「芝麻街」首個亞裔布偶角色，愛彈電吉他和溜滑板；她將在感恩節特別節目正式亮相；包括華裔演員劉思慕(Simu Liu)也會在這一集出現。

打造芝英的布偶師是41歲的韓裔凱瑟琳．金(Kathleen Kim)，她30多歲時開始走入偶劇世界，2014年被「芝麻街」工作室錄取；對金來說，能在自己從小看到大的節目中擔任布偶師，有如「夢想成真」。

芝英的角色性格也有一部分來自於，但協助塑造原創布偶，對金來說，壓力不小。

2020年喬治·弗洛伊德之死和反亞裔仇恨事件引發諸多討論，推動了芝英的出現。「芝麻街」背後的非營利組織「芝麻街創意執行工作室」(Creative and Production for Sesame Workshop)執行副總裁史托林斯 (Kay Wilson Stallings)表示，和很多企業一樣，「芝麻街」反思了自己該如何「展現當下」。

芝麻工作室為此成立兩個小組，一個關注節目內容，另一個關注其自身的多樣性，並發展出「聚在一起」(Coming Together)多年計畫，目的是解決如何與兒童談論種族、民族和文化問題。

史托林斯說：「當我們明白自己要投入呈現亞太裔體驗的工作時，當然明白我們也需要創造一個亞裔布偶。」

而對布偶師金來說，不能把芝英塑造成「泛亞洲人」，至關重要。她說：「因為這正是所有亞裔都經歷過的事情，他們有點想把我們混成一個『亞裔』整體，所以很重要的是，她是個韓裔，不只是大家通稱的韓國人；她的出生地，就在這裡。」

亞裔 工作 韓裔

上一則

疫情發展 佛奇：已接種家庭 安心過感恩節和聖誕節

下一則

美記者遭緬甸羈押半年獲釋 稱在獄中未受虐

延伸閱讀

親日遭封殺3個月後 張哲瀚悄開小號回歸？

親日遭封殺3個月後 張哲瀚悄開小號回歸？
芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏「大內宣」

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏「大內宣」

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏大內宣

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏大內宣

思工作室對外開放名人雅士、商業翹楚 新座標

思工作室對外開放名人雅士、商業翹楚 新座標

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
槍殺鄭少雄的18歲兇嫌史攀。（芝加哥警局）

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

2021-11-12 22:54
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

2021-11-15 11:11

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國