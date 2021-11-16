來美國際學生增4% 總數仍低於疫情前

來美國際學生本學年比去年增加4%，但總數仍低於疫情前。圖為學生參觀印第安納大學。(美聯社)

來美國 際學生本學年比去年增加4%，比夏季新冠Delta變種病毒肆虐時，各方所預測的情況好，但總數仍低於疫情 前。

國際教育研究所15日發布的調查報告說，秋季開學的新學年，大專院校的國際學生雖比去年增加，去年的總數比疫情擴散前的2019年暴跌15%，那是1948年開始統計以來跌幅最大的紀錄。

今年的增幅不大，顯示簽證處理積案過多，想來也來不了；另外，疫情仍嚴重，也是有些年輕人不願遠赴他鄉求學的原因。

各大學及官方都希望新學年的人數增加趨勢，會持續下去，各國放寬旅行規定後，會回升到疫情前的水平。

代理國務助卿魯森霍普(Matthew Lussenhop)認為，疫情平息下來後，來美留學的國際學生會激增，今年就見增加，顯示各國年輕人仍對來美深造極感興趣，也有信心。

前述報告指出，美國各大專院校新學期國際學生增加的有70%，20%減少，10%持平。其中，新生增加68%，不像去年，驟減46%。

美國駐印度大使館和領事館8月就發出創紀錄的5萬5000個學生簽證 ，這還是因為疫情嚴重，延緩兩個月才開始處理學生簽證的結果。

24歲的印度巴薩特瓦(Kedar Basatwar)說，他刻意延後申請簽證，確定可到校上課，才申請到波士頓東北大學攻讀企業分析學碩士班。

香檳伊利諾大學(UIUC)入學部主任波斯特(Andy Borst)說，該校國際學生人數已回復到「正常」水平，今年秋季就收了1萬多人，幾乎可以全完彌補去年少收28%的名額。

波斯特說，這大概是需求噴發的結果，十大名校當中，多數學校的國際學生都增加，且幅度高於預期。

享譽海外的學校，如紐約州的羅徹斯特大學，新學年國際學生激增，一舉就超越2019年水平，而且增幅達70%，主要是研究生增加。