我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

16萬低階軍人家庭 陷缺糧食、吃不飽困境

記者胡玉立／綜合報導
估計高達16萬現役低階軍人難以養家糊口，需要食物銀行賑濟。圖加州聖地牙哥一處食物銀行的義工幫軍眷把免費食物搬上車。(美聯社)
估計高達16萬現役低階軍人難以養家糊口，需要食物銀行賑濟。圖加州聖地牙哥一處食物銀行的義工幫軍眷把免費食物搬上車。(美聯社)

負責協調全國200多家食物銀行的饑餓救援組織「美國賑饑」(Feeding America)指出，軍方機構長期存在一個隱性危機，且在疫情期間不斷惡化，有多達16萬名現役軍人難以養家糊口。這項估計凸顯的是：呈現在國人各個生活層面的糧食不安全問題，早已蔓延到資金應是最充裕的軍隊裡。

儘管因缺乏正式研究，這個問題到底有多嚴重仍有爭議，但活動人士表示，它已存在多年，受影響最大的是家有兒童的低階軍人；「美國賑饑」組織估計，過去這一年，最低級別士兵有29%面臨糧食不濟問題。

「美國各地許多食物銀行都知道這是個令人震驚的事實。」該組織政府關係人員霍爾(Vince Hall)說，「實在非常難堪。」

家在聖地牙哥、34歲海軍士官博漢農(James Bohannon)正是必須依靠糧食援助來養活兩個女兒的鮮活例子，受訪時，他剛好要離開一場由當地軍人基督教青年會的得來速食品發放活動，他說：「事實就是這樣，報名從軍就是如此，我不會撒謊。但處境真的艱難。 」

軍人入伍後除薪水微薄外，頻繁調動的軍旅生活也讓軍人配偶很難找到穩定工作。與此同時，農業部一項晦澀難懂的規定，阻止數以千計有需要的軍人家庭領取政府糧食券援助計畫(SNAP)，問題更形加劇。

「美國人民不知道這種事，但軍人之間人人都曉得。」民主黨聯邦參議員、前黑鷹飛行員譚美(Tammy Duckworth)說，「我們是地球上最強大的軍隊，但較低階、育有子女的已婚軍人家庭往往處於飢餓狀態；假如老是擔心家裡的孩子有沒有晚飯可吃，哪能專心執行使命和捍衛我們的民主？」

低階軍人糧食不濟問題有多根深蒂固，從如ASYMCA和藍星家庭(Blue Star Families)等等的軍人相關慈善組織網的食物銀行，遍布全國大多數主要軍事基地附近，即可看出。但由於許多軍人將自身財務困境視為禁忌話題，未必清楚自己所在的軍人社區有多少家庭同病相憐。

多位了解狀況的人士批評五角大廈對此問題視而不見；廣泛研究軍人挨餓現況的MAZON公共政策副總裁普羅塔斯(Josh Protas)說，這不僅是人道主義問題，更直接影響國家安全。

美國 疫情 譚美

上一則

華府川普酒店3.75億元出售 將改名華爾道夫

下一則

闖海湖莊園坐牢8個月 張玉婧出獄再等2年後被遣返中國

延伸閱讀

中國穀物進口量倍增 糧食豐收為何還要「廣積糧」？

中國穀物進口量倍增 糧食豐收為何還要「廣積糧」？
物價飆高 亞特蘭大最有感 交通費比去年多21%

物價飆高 亞特蘭大最有感 交通費比去年多21%

物價狂漲 亞特蘭大7.9% 高逾舊金山1倍

物價狂漲 亞特蘭大7.9% 高逾舊金山1倍
全球糧價達10年新高 美國增幅也逾4% 窮國雪上加霜

全球糧價達10年新高 美國增幅也逾4% 窮國雪上加霜

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
槍殺鄭少雄的18歲兇嫌史攀。（芝加哥警局）

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

2021-11-12 22:54
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑