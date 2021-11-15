16萬低階軍人家庭 陷缺糧食、吃不飽困境

估計高達16萬現役低階軍人難以養家糊口，需要食物銀行賑濟。圖加州聖地牙哥一處食物銀行的義工幫軍眷把免費食物搬上車。(美聯社)

負責協調全國200多家食物銀行的饑餓救援組織「美國 賑饑」(Feeding America)指出，軍方機構長期存在一個隱性危機，且在疫情 期間不斷惡化，有多達16萬名現役軍人難以養家糊口。這項估計凸顯的是：呈現在國人各個生活層面的糧食不安全問題，早已蔓延到資金應是最充裕的軍隊裡。

儘管因缺乏正式研究，這個問題到底有多嚴重仍有爭議，但活動人士表示，它已存在多年，受影響最大的是家有兒童的低階軍人；「美國賑饑」組織估計，過去這一年，最低級別士兵有29%面臨糧食不濟問題。

「美國各地許多食物銀行都知道這是個令人震驚的事實。」該組織政府關係人員霍爾(Vince Hall)說，「實在非常難堪。」

家在聖地牙哥、34歲海軍士官博漢農(James Bohannon)正是必須依靠糧食援助來養活兩個女兒的鮮活例子，受訪時，他剛好要離開一場由當地軍人基督教青年會的得來速食品發放活動，他說：「事實就是這樣，報名從軍就是如此，我不會撒謊。但處境真的艱難。 」

軍人入伍後除薪水微薄外，頻繁調動的軍旅生活也讓軍人配偶很難找到穩定工作。與此同時，農業部一項晦澀難懂的規定，阻止數以千計有需要的軍人家庭領取政府糧食券援助計畫(SNAP)，問題更形加劇。

「美國人民不知道這種事，但軍人之間人人都曉得。」民主黨聯邦參議員、前黑鷹飛行員譚美 (Tammy Duckworth)說，「我們是地球上最強大的軍隊，但較低階、育有子女的已婚軍人家庭往往處於飢餓狀態；假如老是擔心家裡的孩子有沒有晚飯可吃，哪能專心執行使命和捍衛我們的民主？」

低階軍人糧食不濟問題有多根深蒂固，從如ASYMCA和藍星家庭(Blue Star Families)等等的軍人相關慈善組織網的食物銀行，遍布全國大多數主要軍事基地附近，即可看出。但由於許多軍人將自身財務困境視為禁忌話題，未必清楚自己所在的軍人社區有多少家庭同病相憐。

多位了解狀況的人士批評五角大廈對此問題視而不見；廣泛研究軍人挨餓現況的MAZON公共政策副總裁普羅塔斯(Josh Protas)說，這不僅是人道主義問題，更直接影響國家安全。