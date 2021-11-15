華府川普酒店3.75億元出售 將改名華爾道夫

華府川普酒店已經出售，新接手的投資人將移除酒店的「川普」名字。(Getty Images)

知情人士指出川普 的家族酒店企業已達成協議，將以3億7500萬元價格出售華府 川普大酒店，由邁阿密的投資公司「CGI Merchant Group」收購其租用權。

專精於房地產和私募股權的全球投資管理公司「CGI Merchant Group」與川普國際酒店簽訂合約，收購酒店租用權，CGI打算移除川普名字，並與「希爾頓全球酒店集團」(Hilton Worldwide Holdings Inc.)達成協議，由其旗下的「華爾道夫酒店集團」(Waldorf Astoria)經營管理。

華府川普大酒店為聯邦政府所有，原址為舊郵政局大廈，消息人士指出此交易預期在第一季度完成，同時眾院 委員會也在調查並舉辦聽證會，討論前總統川普的潛在利益衝突及酬金議題。

川普集團表示並未向外國政要推銷酒店，眾院監督改革委員會一直在審視川普集團及聯邦總務署的租約，此契約在川普入主白宮前就已存在，委員會正在調查川普任職期間如何處理利益衝突。

眾院委員會表示這間酒店從2016年開業到去年虧損超過7000萬元，川普企業因此挹注至少2400萬元的資金援助，川普集團則對此有異議。

根據川普任職期間公開的財務訊息，華府川普大酒店四年內創造約1億1500萬元的收益；近來公開的資訊顯示2020年到2021年前幾周，該酒店的收益下滑至1500萬元，2019年為4000萬元。

華府酒店向來是川普家族企業的重點項目，2012年川普集團擊敗其他知名酒店企業，獲得租賃權，並花費約2億元將建於19世紀的舊郵政局大廈重新裝潢為現代化的豪華酒店，川普任職期間，該酒店成為共和黨舉行會議的熱門場所，吸引眾多粉絲、說客及議員。

新業主「華爾道夫酒店集團」的目標是將此地與其政治過往切割，紐約諮詢公司「Lodging Advisors」的執行長亨尼西(Sean Hennessey)說：「如果它與一豪華企業品牌有關聯，可以為該酒店創造新的形象。」