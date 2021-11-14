黃石公園尋寶代價 2880元搜救費得自己出

藝術品收藏家芬恩去年9月過世前表示在黃石公園藏有寶藏，並留下寶藏線索。(取自推特)

一名男子在2018年8月進入黃石公園尋寶，迷路後呼叫直升機救援，最後被法院判決必須支付2880元費用，同時五年內不准進黃石公園。

藝術品收藏家芬恩(Forrest Fenn)於2020年9月享壽90歲，但過世前他表示在黃石公園藏有寶藏，希望吸引大家到戶外走走。寶藏的線索，就藏在他2010年出版的自傳中；一個13世紀的藏寶箱中，放有黃金、珠寶與罕見的藝術品，價值約在100萬至300萬元之間。

40多歲的藍提斯(Mark Lantis)進入公園尋寶不料迷路，又濕又冷的他疲憊不堪，更感到害怕。當時的他已放棄尋寶念頭，只想離開黃石公園。

最後在國家公園管理局(National Park Service)協助下，他搭乘搜救直升機離開。2019年，一名聯邦法官以「輕率妨礙治安」罪名判他有罪，更必須支付2880元的救援費用。此外，法官更禁止他進入黃石公園五年。上周，上訴法院維持原判。

在法院紀錄中，藍提斯表示，在低溫 的狀態下他所攜帶的食物和水都不足，該區域更有許多灰熊出沒；因此，他尋求直升機救援並非輕率的決定。

藍提斯在審判過程中堅持沒有犯錯，他的辯護律師也表示，他僅計畫單日行程；迷路後，他也按照與他通電話的國家公園巡邏員的指示，試圖找到回程的路徑；藍提斯說：「我不認為自己做了不適當的決定。」

當天他穿著T-shirt、牛仔褲、防風外套和網球鞋進入黃石公園；他背著背包，還帶了無線電對講機和GPS，以及三罐驅熊噴霧。不過由於發現熊出沒的蹤跡，為了不碰到熊，他才脫離原訂路線。迷路後他不斷與巡邏員通話，家屬也求助，無奈走不出來，只能呼叫直升機。

前華爾街 日報記者巴巴瑞希(Daniel Barbarisi)今年更出書「追尋刺激」(Chasing the Thrill)，述說民眾追逐芬恩寶藏的事。據說2013至2020年間，已有21起為尋寶發生的事故。

一名消防員談到尋寶獵人時說：「(一旦出事)最後不用付錢，讓他們一點都不在乎，結果事情一再發生。」