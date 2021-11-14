我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

黃石公園尋寶代價 2880元搜救費得自己出

編譯林育正／綜合13日電
藝術品收藏家芬恩去年9月過世前表示在黃石公園藏有寶藏，並留下寶藏線索。(取自推特)
藝術品收藏家芬恩去年9月過世前表示在黃石公園藏有寶藏，並留下寶藏線索。(取自推特)

一名男子在2018年8月進入黃石公園尋寶，迷路後呼叫直升機救援，最後被法院判決必須支付2880元費用，同時五年內不准進黃石公園。

藝術品收藏家芬恩(Forrest Fenn)於2020年9月享壽90歲，但過世前他表示在黃石公園藏有寶藏，希望吸引大家到戶外走走。寶藏的線索，就藏在他2010年出版的自傳中；一個13世紀的藏寶箱中，放有黃金、珠寶與罕見的藝術品，價值約在100萬至300萬元之間。

40多歲的藍提斯(Mark Lantis)進入公園尋寶不料迷路，又濕又冷的他疲憊不堪，更感到害怕。當時的他已放棄尋寶念頭，只想離開黃石公園。

最後在國家公園管理局(National Park Service)協助下，他搭乘搜救直升機離開。2019年，一名聯邦法官以「輕率妨礙治安」罪名判他有罪，更必須支付2880元的救援費用。此外，法官更禁止他進入黃石公園五年。上周，上訴法院維持原判。

在法院紀錄中，藍提斯表示，在低溫的狀態下他所攜帶的食物和水都不足，該區域更有許多灰熊出沒；因此，他尋求直升機救援並非輕率的決定。

藍提斯在審判過程中堅持沒有犯錯，他的辯護律師也表示，他僅計畫單日行程；迷路後，他也按照與他通電話的國家公園巡邏員的指示，試圖找到回程的路徑；藍提斯說：「我不認為自己做了不適當的決定。」

當天他穿著T-shirt、牛仔褲、防風外套和網球鞋進入黃石公園；他背著背包，還帶了無線電對講機和GPS，以及三罐驅熊噴霧。不過由於發現熊出沒的蹤跡，為了不碰到熊，他才脫離原訂路線。迷路後他不斷與巡邏員通話，家屬也求助，無奈走不出來，只能呼叫直升機。

華爾街日報記者巴巴瑞希(Daniel Barbarisi)今年更出書「追尋刺激」(Chasing the Thrill)，述說民眾追逐芬恩寶藏的事。據說2013至2020年間，已有21起為尋寶發生的事故。

一名消防員談到尋寶獵人時說：「(一旦出事)最後不用付錢，讓他們一點都不在乎，結果事情一再發生。」

華爾街 低溫

上一則

洛磯山國家公園遺骨 證實為38年前滑雪失蹤的德國人

下一則

6歲女童的寶貝泰迪熊冰川公園「迷路」 1年後物歸原主

延伸閱讀

西海岸「富士山」 雷尼爾山國家公園風景絕美

西海岸「富士山」 雷尼爾山國家公園風景絕美
德拉瓦水口休閒區 團體爭取升級成國家公園

德拉瓦水口休閒區 團體爭取升級成國家公園
試驗結果：法國Valneva新冠疫苗的免疫反應比AZ疫苗強

試驗結果：法國Valneva新冠疫苗的免疫反應比AZ疫苗強

亞裔犯獄中連線 合謀妻詐領200萬失業金

亞裔犯獄中連線 合謀妻詐領200萬失業金

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
槍殺鄭少雄的18歲兇嫌史攀。（芝加哥警局）

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

2021-11-12 22:54

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%