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洛磯山國家公園遺骨 證實為38年前滑雪失蹤的德國人

編譯孫梁／綜合13日電
科羅拉多州洛磯山國家公園的骷髏峽谷地區發現的一具遺骸，是近40年前失蹤的德國人莫德的屍骨，他1983年2月來此滑雪失蹤。圖為當年搜索莫德的照片。(美聯社)
科羅拉多州洛磯山國家公園的骷髏峽谷地區發現的一具遺骸，是近40年前失蹤的德國人莫德的屍骨，他1983年2月來此滑雪失蹤。圖為當年搜索莫德的照片。(美聯社)

科羅拉多州落磯山國家公園表示，公園內的骷髏峽谷(Skeleton Gulch)地區日前發現的一具遺骸，證實是近40年前失蹤的德國人莫德(Rudi Moder)的屍骨。

莫德1983年2月來此滑雪失蹤後，救援人員搜救多日，當年春夏又繼續尋找，之後搜救工作一直沒有放棄，但始終無所獲，直至去年8月發現遺骨線索，但後來因山林大火而中斷；公園當局日前表示，經牙齒紀錄比對後證實遺骸身分。

27歲的莫德來自西德，是經驗豐富的冬季登山愛好者，他失蹤前住在科州的柯林斯堡，前往洛磯山國家公園的雷霆關隘(Thunder Pass)展開兩天三夜的滑雪之旅，但過了六天仍未返回。

搜救人員尋找四天，在一個雪洞只見到他的睡袋和食物等物品。從開春到入夏，持續尋找也均無結果，但尋人的工作一直沒有中斷，終於在2020年8月取得突破，一名登山者在該公園的骷髏峽谷地區發現遺骨；在今年夏天的搜尋中，公園人員又發現了滑雪板、手桿和雪靴，被證實為是莫德的遺物。

科州格蘭德郡(Grand)法醫辦公室與德國政府聯繫，對牙齒紀錄進行分析後確認，是莫德的遺骨並向家屬通報。

美國和歐洲今年都發現和解決了山區發生的失蹤案，包括一名馬拉松運動員7月死於加州的優勝美地國家公園；一名英國女子去年獨自登山後失蹤，遺骸今年7月在比利牛斯山發現；以及一名休士頓男子失蹤後，屍體9月在懷俄明州的國家森林保護區找到。

戶外運動期刊Outforia引述統計顯示，洛磯山國家公園是全國死亡榜排名第八的公園，2010至2020年有49人喪命，位居死亡公園之首的是大峽谷國家公園，10年期間死亡134人。

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