1892年非裔坐「限白人」火車被捕 路州刪除犯罪紀錄

路易斯安納州赦免局12日表決刪除1892年故意坐到「限白人」的火車廂的非裔普雷西的「犯罪」紀錄。圖為普雷西的後人奇斯．普雷西(左)站在該案的紀念碑前。(美聯社)

路易斯安納州赦免局12日決議刪除非裔普雷西(Homer Plessy)1892年因故意坐到「限白人」的火車廂被逮捕的犯罪紀錄，象徵美國 進一步告別種族隔離時代。

普雷西故意坐到「限白人」的火車廂，抗議種族隔離政策；赦免局一致通過的決議，經州長簽署後，即可刪除普雷西當年的有罪判決紀錄。

聯邦最高法院確認普雷西罪行成立的裁決，讓美國規定火車、公車、旅館、劇院、學校等公共場所黑白分隔的法律，多延續了半個世紀，直到1954年才推翻。

最高院 雖然1954年就推翻了自己半世紀前支持種族隔離法律的裁決，融合黑白兩大族群的過程直到六年後，仍不斷出現緊張刺激甚至火爆場面；1960年11月14日黑人學童上白人公立學校的紊亂事件，周年紀念成為這次赦免局決議的契機。

現年67歲的泰特(Leona Tate)和艾恬(Gail Etienne)、普瑞佛斯特(Tessie Prevost)當年是六歲學童，聯邦警察護送三人穿過憤怒喧囂的白人群眾進入小學學校；同一日，諾曼洛克威爾(Norman Rockwell)名畫裡的主角布瑞吉斯(Ruby Bridges)也進入另一座白人小學。

泰特12日在市政廳記者會上說，經過這麼多年了，赦免普雷西是好事；現年64歲的普雷西後人奇斯．普雷西(Keith Plessy)也參加了記者會。

奇斯告訴赦免局，他見過民權運動的傳奇人物羅沙帕克絲(Rosa Parks)，在她面前下跪致敬，她對他說，「小孩，站起來，你姓普雷西——你還有很多事要做。」帕克絲就是1955年在阿拉巴馬州 伯明翰一輛「限白人」公車上拒不下車的女孩。

根據最高院判決書的描述，1892年被逮捕的普雷西只有八分之一非洲血統，這名當時30歲的鞋匠沒有足夠的經濟、政治和教育背景，卻敢參加試圖推翻種族隔離政策的「市民委員會」，成為18名委員之一，因為他夠白，有資格上「限白人」的火車，也夠黑，可以因為坐進那個車廂而被逮捕入獄。