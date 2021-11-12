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60年600人飛天 SpaceX載4人抵國際太空站

記者張聲肇／綜合報導
載有四名太空人的飛龍太空船11日晚抵達國際太空站，這張由太空總署發布的照片顯示太空船正要和國際太空站接軌。(美聯社)
載有四名太空人的飛龍太空船11日晚抵達國際太空站，這張由太空總署發布的照片顯示太空船正要和國際太空站接軌。(美聯社)

太空探索科技公司(SpaceX)太飛船10日晚升空，60年來第600名進入太空的德國太空人毛爾(Matthias Maurer)和三名太空總署太空人於11日晚間抵達國際太空站，展開半年的值班任務。

因天候不佳，延緩了一個禮拜的這次升空，根據飛船指揮官查瑞(Raja Chari)飛抵地球軌道後的說法，「順利得很，比我們想像的還順利」。

飛龍太空船劃破夜空，直奔太空的鏡頭，讓甘迺迪太空中發射地和東岸其他地方的觀眾嘆為觀止。

四名太空人中，一位上周身體出狀況，康復後再隨隊出發；NASA沒說是哪一位，也沒說是何毛病，只說不是感染新冠病毒。

這600名上過太空的人，包括上月短暫遨遊的演員沙特納(William Shatner)，也包括曾在太空站待超過一年的美、俄太空人；1961年俄國的賈加林(Yuri Gagarin)首闖太空後，平均每年僅十人離開地球；但「太空旅遊」常態化後，人數可望遽增。

10日晚升空的是太空探索公司五次載員飛行中，第四次替太空總署運載人員。飛龍太空船的廁所在地球軌道出現洩漏問題，經緊急維修，已無大礙。

馬斯克(Elon Musk)的太空探索公司在過去18的月內，已把18人送上太空；太空探索經理沃克(Sarah Walker)說，創立這家太空公司的目的就是載人翱翔天際，「對我們整個團隊而言，這是意義非比尋常的事。」

51歲的毛爾是這批有3名新人的太空團隊中的一員，本來是醫學研究人員，報名歐洲太空總署太空人入選後，改當工程師，2015年取得太空人的資格。

指揮官查瑞現年44歲，空軍飛行員出身，有2500小時駕駛戰鬥機經驗，曾參加在伊拉克的戰鬥任務，不過這次是多年來第一位「新手」指揮官帶隊上太空。

另兩位隊員是61歲的醫師馬許伯恩(Thomas Marshburn)和34歲的海軍作戰潛艇首位女軍官巴榮(Kayla Barron)。

太空探索公司太空船10日晚從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空。(美聯社)
太空探索公司太空船10日晚從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空。(美聯社)

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