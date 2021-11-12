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新研究：減肥手術 可降低脂肪肝變肝硬化、死亡風險

記者張聲肇／綜合報導
研究發現，減肥手術可降低脂肪肝惡化為肝硬化、甚至死亡的風險。(Getty Images)
研究發現，減肥手術可降低脂肪肝惡化為肝硬化、甚至死亡的風險。(Getty Images)

11日公布的研究發現，減肥手術可降低脂肪肝惡化為肝硬化、甚至死亡的風險，治療後配合運動、飲食習慣等改善，效果更佳。

全球患脂肪肝的人約占四分之一，主要是肥胖引起，美國官方提不出治療良方，但是一項追蹤1000名患者長達10年的研究指出，減低體重的療法，可以把脂肪肝惡化為肝硬化或死亡的風險降低88%。

過去，減重手術只針對糖尿病或極度肥胖加上重大宿疾的患者為之，醫生指出，減肥手術的技術近年來頗有改進，安全大致無虞，手術後如果配合運動、飲食等習慣改良，效果更好。

研究報告作者打算另行發表的資料顯示，減重手術還可能逆轉肝臟的病變；11日發表的報告說，減肥手術可把心臟病突發、中風、嚴重心血管疾病的風險降低70%；心血管疾病是脂肪肝患者死亡的首要原因。

杜克大學肝臟專家暨非酒精中毒脂肪肝臨床研究部主任阿布德馬列克（Manal Abdelmalek）說，這項研究做得非常周全，她自己會對適合做減肥手術的病人說明，除了減肥，另對健康有何好處。

研究報告的領銜作者是克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)減肥與代謝研究中心主任阿米年(Ali Aminian)；他說，減肥手術對一般肥胖症與「非酒精性脂肪肝」的嚴重脂肪肝患者，都有不錯的療效。

非酒精性脂肪肝通常是肝炎惡化，轉為肝部出現疤痕，最後變成肝硬化甚至更嚴重的肝病；專家估計，25%脂肪肝的美國成年人有非酒精性肝脂肪病。

肝臟累積過多脂肪的現象越來越常見，成為全球最普遍的肝病原因，與肥胖關係密切，根據今年稍早刺胳針期刊報導，64%2型糖尿病患者、80%體重過重者，都有肝脂肪過多的問題。體重正常，但有某種代謝毛病的人，也可能肝脂肪過多。

而根據聯邦疾病防治中心預估，新冠病疫惡化了這問題，因為避疫在家久了，兒童、青少年的肥胖率也見上升。

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