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吸食芬太尼死亡率 費城最高 舊金山第2

中央社／舊金山11日電
分析顯示，灣區吸食芬太尼死亡的人數近年激增。（美聯社）
分析顯示，灣區吸食芬太尼死亡的人數近年激增。（美聯社）

人工合成類鴉片止痛藥芬太尼（Fentanyl）在北美氾濫。美媒報導，舊金山去年有712起服藥過量死亡，其中73%的死因和芬太尼有關，疫情帶來的孤寂和憂鬱加重濫用藥物。

以2020年全美用藥過量死亡率來看，舊金山僅次於德州休士頓所在的哈立斯郡（Harris County）。若單以芬太尼導致的死亡率而言，在費城（Philadelphia）最高，舊金山仍排第2。

舊金山擁有知名的金門大橋和海灣美景，但若走到離舊金山市政廳附近的田德隆（Tenderloin）區，會看到另一個世界。尤其去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，遊民的帳篷占據人行道，當街可見有人在進行毒品交易。

舊金山政府長期以來致力對抗毒品問題，去年的疫情使得這個沉痾問題惡化成新的流行病，不僅服藥過量致死的人數暴增，且高比例的死因與止痛藥芬太尼的濫用有關。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，芬太尼比海洛英的功效強50倍以上，非常少量就足以致死，兩毫克芬太尼即能致命。

根據舊金山市政府的法醫報告，去年意外服藥過量死亡712人，73%死因和芬太尼有關。美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，實驗室製造的合成類鴉片芬太尼經常搭配其他藥物使用，「更便宜、更強效、更容易上癮和更危險」。

以最近兩個月的數字來看，9月和10月各有58人和53人服藥過量死亡，其中又分別有40人和41人的死因與芬太尼有關。

截至今年，舊金山統計已有511人意外服藥過量死亡，預估今年這類原因的死亡人數會比去年少，但很難回到以往較低的服藥過量死亡率。

舊金山衛生部門藥物使用研究主任柯芬（Phillip Coffin）表示，自從芬太尼問世之後是一個「全新的世界」。

從CDC資料顯示舊金山服藥過量的死亡人數在上升。2010年每10萬人中有13人服藥過量死亡，到了2020年，每10萬人有49人死亡。

田德隆和市場街南區（South of Market，SOMA）是舊金山服藥過量死亡人數最多的兩個區。舊金山的衛生官員表示，疫情期間人們孤單和憂鬱，讓毒品和酗酒情形增加。

今年5月舊金山推出街頭回應小組，以1140萬美元的方案提供相關服務，包括戒除濫用藥物的教育和照護等。

舊金山 疫情 毒品

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