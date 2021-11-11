SpaceX執行Crew-3任務 60年來第600人上太空

SpaceX執行Crew-3任務。（歐新社）

經過多次延宕，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）今晚執行Crew-3任務，把4名太空人 送上國際太空站，包括60年來第600名太空旅客。

Crew-2任務的太空人7日晚間返回地球後，國際太空站（International Space Station）目前只有1名美國 國家航空暨太空總署（NASA ）太空人在美國段（USOS）工作。

Crew-3的4名成員晚間9時03分從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）搭乘由獵鷹9號火箭搭載的「乘龍」（Crew Dragon）太空船起飛，將於明晚7時10分抵達國際太空站。

美聯社報導，根據NASA，4人中的德國太空人毛瑞爾（Matthias Maurer），是60年來抵達太空的第600人。

這趟任務原定10月31日進行，但先是因為天候因素，而後又因為其中一名成員「小小的醫療問題」而延後。

4人將在國際太空站待6個月進行研究，提供未來深太空探索的資訊。

這是NASA與太空探索科技公司17個月來第4次載人任務，雙方合作的第一項任務是2020年5月將兩名太空人送上太空站，同年11月再執行Crew 1任務。