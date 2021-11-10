我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬修麥康納反對強制兒童接種 不給2個孩子打疫苗

熱狗、漢堡、熟食冷藏肉 明年初也要漲價了

熱狗、漢堡、熟食冷藏肉 明年初也要漲價了

編譯陳韻涵／綜合10日電
貨架上最便宜的加工肉類，明年初也要漲價。(Getty Images)
貨架上最便宜的加工肉類，明年初也要漲價。(Getty Images)

萬物齊漲，消費者荷包縮水，就連貨架上最便宜的加工肉類，明年初也要漲價。

有線電視新聞網(CNN)報導，泰森食品(Tyson Foods)、康尼格拉食品(Conagra Brands)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)食品業者已陸續通知各地經銷商，2022年1月起，部分冷凍與冷藏加工肉品將調漲價格，漲幅從5%到12.6%不等。

CNN商業頻道(CNN Business)取得的文件顯示，漲價商品包括波帕克(Ball Park)麵包夾熱狗、史戴菲爾(State Fair)裹粉熱狗、吉米狄恩(Jimmy Dean)冷凍早餐肉、希爾謝爾農場(Hillshire Farm)的香腸和熟食冷藏肉(deli meats)、奧斯卡梅爾(Oscar Mayer)熱狗等。

貨架上最便宜的加工肉類，明年初也要漲價。(Getty Images)
貨架上最便宜的加工肉類，明年初也要漲價。(Getty Images)

要求匿名以維護企業與顧客關係的一名地區經銷商透露，「所有的包裝肉品供應商都應聲漲價。」

高檔切割肉品的價格過去一年以來已調漲許多，這些高級肉包括牛排、小牛肉(veal)和豬排等；勞工統計局數據顯示，牛絞肉和熟食冷藏肉等便宜肉類的價格，也緩緩上漲。

市場研究公司「IRI」鑽研肉類趨勢與銷售策略的蛋白質部門資深副總裁杜博伊斯(Chris DuBois)說：「肉品是美國人日常餐飲的核心，漲價會重創消費者。」

肉品加工業者提高售價並減少促銷高價商品，以因應商品、包裝、勞力、運輸及其他成本增加的情況。

泰森食品10月通知至少兩個地區的經銷商，說明波帕克、希爾謝爾農場、吉米狄恩和史戴菲爾的所有熟食肉品，都會在明年1月2日起調漲5%到10.2%不等。

泰森食品表示，該公司持續面臨異常的通貨膨脹影響，需要額外的定價行動來因應。

康尼格拉食品11月第二周已通知經銷商，多種熱狗將在明年1月24日漲價，漲價商品包括袋裝熱狗、97%低脂熱狗、超大熱狗，以及四分之一磅的麵包長度熱狗，漲幅在10.9%到12.6%不等。

康尼格拉食品表示，公司已撙節成本，但包裝與原料價格接連調漲，公司不得已也只好調升商品價格。

卡夫亨氏則告訴經銷商，奧斯卡梅爾牛肉、瘦肉、安格斯熱狗，以及起司熱將在明年1月9日起調漲約8%。

卡夫亨氏發言人表示，漲價適用所有經銷商，公司已將旗下約80%產品的價格平均提高5%，以協助抵消整個產業面臨的通膨增長情況。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

奧斯卡 美國 勞工

上一則

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

下一則

美國會暴動早知道？哈利王子：我曾警告推特有「政變」

延伸閱讀

CNN：採用新彈射系統 中003航母擬明年2月下水

CNN：採用新彈射系統 中003航母擬明年2月下水
機上鬧事氾濫 37名「最惡劣乘客」送交FBI刑事審核

機上鬧事氾濫 37名「最惡劣乘客」送交FBI刑事審核
漢堡王售無肉漢堡繼續推出無肉雞塊

漢堡王售無肉漢堡繼續推出無肉雞塊
麻州塔夫茨大學袋棍球員 慈善籌款吃熱狗比賽噎死

麻州塔夫茨大學袋棍球員 慈善籌款吃熱狗比賽噎死

熱門新聞

周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

2021-11-04 16:02
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
前總統川普的第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)相差20多歲的「姊弟戀」第四任丈夫、義大利模特兒兼演員魯比康迪(Rossano Rubicondi)，上周因皮膚癌併發症病逝。圖為兩人2005年在紐約慶祝他的生日。(Getty Images)

伊凡娜‧川普第四任丈夫皮膚癌過世

2021-11-03 14:16

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…
扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸
華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞
好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟