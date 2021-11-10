熱狗、漢堡、熟食冷藏肉 明年初也要漲價了

貨架上最便宜的加工肉類，明年初也要漲價。(Getty Images)

萬物齊漲，消費者荷包縮水，就連貨架上最便宜的加工肉類，明年初也要漲價。

有線電視新聞網(CNN)報導，泰森食品(Tyson Foods)、康尼格拉食品(Conagra Brands)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)食品業者已陸續通知各地經銷商，2022年1月起，部分冷凍與冷藏加工肉品將調漲價格，漲幅從5%到12.6%不等。

CNN商業頻道(CNN Business)取得的文件顯示，漲價商品包括波帕克(Ball Park)麵包夾熱狗、史戴菲爾(State Fair)裹粉熱狗、吉米狄恩(Jimmy Dean)冷凍早餐肉、希爾謝爾農場(Hillshire Farm)的香腸和熟食冷藏肉(deli meats)、奧斯卡 梅爾(Oscar Mayer)熱狗等。

貨架上最便宜的加工肉類，明年初也要漲價。(Getty Images)

要求匿名以維護企業與顧客關係的一名地區經銷商透露，「所有的包裝肉品供應商都應聲漲價。」

高檔切割肉品的價格過去一年以來已調漲許多，這些高級肉包括牛排、小牛肉(veal)和豬排等；勞工 統計局數據顯示，牛絞肉和熟食冷藏肉等便宜肉類的價格，也緩緩上漲。

市場研究公司「IRI」鑽研肉類趨勢與銷售策略的蛋白質部門資深副總裁杜博伊斯(Chris DuBois)說：「肉品是美國 人日常餐飲的核心，漲價會重創消費者。」

肉品加工業者提高售價並減少促銷高價商品，以因應商品、包裝、勞力、運輸及其他成本增加的情況。

泰森食品10月通知至少兩個地區的經銷商，說明波帕克、希爾謝爾農場、吉米狄恩和史戴菲爾的所有熟食肉品，都會在明年1月2日起調漲5%到10.2%不等。

泰森食品表示，該公司持續面臨異常的通貨膨脹影響，需要額外的定價行動來因應。

康尼格拉食品11月第二周已通知經銷商，多種熱狗將在明年1月24日漲價，漲價商品包括袋裝熱狗、97%低脂熱狗、超大熱狗，以及四分之一磅的麵包長度熱狗，漲幅在10.9%到12.6%不等。

康尼格拉食品表示，公司已撙節成本，但包裝與原料價格接連調漲，公司不得已也只好調升商品價格。

卡夫亨氏則告訴經銷商，奧斯卡梅爾牛肉、瘦肉、安格斯熱狗，以及起司熱將在明年1月9日起調漲約8%。

卡夫亨氏發言人表示，漲價適用所有經銷商，公司已將旗下約80%產品的價格平均提高5%，以協助抵消整個產業面臨的通膨增長情況。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點