我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

外帶餐具缺貨 餐廳新挑戰 部分開始囤餐巾紙杯子

編譯林育正╱綜合8日電
圖為洛杉磯一家餐廳的桌上擺放了外賣餐盒和餐具。(Getty Images)
圖為洛杉磯一家餐廳的桌上擺放了外賣餐盒和餐具。(Getty Images)

大批民眾回到餐廳用餐，外帶需求也跟著大增，但供應鏈瓶頸，卻為餐廳帶來新挑戰；現在連塑膠吸管、咖啡杯和外帶餐具都出現缺貨危機。

餐飲業也遭受供應鏈危機衝擊，不僅食材成本升高，雞肉更面臨短缺。民眾更加頻繁至餐廳消費，但並非內用；外帶銷售與兩年前相比增加20%。如此一來，外帶餐具容器、紙巾和杯子等用品都陷入缺貨。

餐廳Penn Station總裁都納威(Craig Dunaway)表示：「不只是食物，紙和塑膠餐具都是。」外帶容器的製造商，也受到人力和運輸成本上升難以負荷。

國際紙業公司(International Paper)上個月就表示，近一季已吸收高達5000萬元出口供應鏈成本；執行長薩頓(Mark Sutton)也告訴投資人，目前不確定供應鏈何時會恢復正常，可能會等到2022下半年。

紙業公司帝國戴德(Imperial Dade)食品包裝專家波可尼(David Pokorny)表示，相較新冠肺炎疫情爆發前，餐飲需求恢復70%，但已讓參與供應商頭痛。他說：「已經有人開始不計代價搶貨。」

餐具的短缺與2月德州大風雪脫不了關係，石化工廠停工導致塑膠用品短缺，過了好幾個月產能都還無法恢復；石化產業生產的塑膠製品，如吸管和冰咖啡杯對餐飲業尤其重要。

因此，現在餐廳得更注重庫存管理；都納威就表示，他要求其下分店開始囤積餐巾紙和杯子。

不只Pen Station這類的地區性連鎖餐廳遭受衝擊，華爾街日報就指出，就連連鎖咖啡龍頭星巴克(Starbucks)也有部分店家咖啡杯不夠用，儘管消息被執行長強森(Kevin Johnson)否認。

但缺貨也造就新機會，Panera Bread永續營運部門主管莎拉‧柏奈特(Sara Burnett)就透露，公司開始尋找熱三明治的新替代包裝，而且對環境的衝擊更小。

咖啡 供應鏈 星巴克

上一則

紐約市長亞當斯推加密貨幣 「紐約幣」10日誕生

下一則

供應鏈緊縮 小商店陷困境 難抵大型連鎖超市壟斷

延伸閱讀

供應鏈瓶頸 外帶餐具爆「缺貨危機」餐廳囤餐巾、紙杯

供應鏈瓶頸 外帶餐具爆「缺貨危機」餐廳囤餐巾、紙杯
丹佛動物園土狼染疫 科學家憂新冠病毒可能在野外變種

丹佛動物園土狼染疫 科學家憂新冠病毒可能在野外變種
全球首例 丹佛動物園2隻土狼確診新冠 嗜睡流鼻涕

全球首例 丹佛動物園2隻土狼確診新冠 嗜睡流鼻涕
LIRR直通曼哈頓東城鐵路試運行 確定明年全面通車

LIRR直通曼哈頓東城鐵路試運行 確定明年全面通車

熱門新聞

圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

2021-11-04 16:02
巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人

2021-11-01 18:57
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
前總統川普的第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)相差20多歲的「姊弟戀」第四任丈夫、義大利模特兒兼演員魯比康迪(Rossano Rubicondi)，上周因皮膚癌併發症病逝。圖為兩人2005年在紐約慶祝他的生日。(Getty Images)

伊凡娜‧川普第四任丈夫皮膚癌過世

2021-11-03 14:16
艾立吉。(本報檔案照片)

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

2021-11-01 08:46

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問