供應鏈緊縮 小商店陷困境 難抵大型連鎖超市壟斷

年底節日即將到來，受供應鏈緊縮的影響，小商家又再次面臨貨物遲交和短缺的困境。圖為喬州禮品店老闆金潔．皮格說，她面臨無法及時拿到貨的困擾。(美聯社)

自新冠肺炎疫情 爆發以來，小型零售業和製造商不斷被連鎖超市沃爾瑪 (Walmart)和電商巨擎亞馬遜(Amazon)等大企業壓縮生存空間；即使年底節日即將到來，受供應鏈 緊縮的影響，小商家又再次面臨貨物遲交和短缺的困境；在沒有自己的船隻或飛機運輸商品的劣勢下，獨立事業經營者的挑戰更為艱難，往往只能勉強抓住供應鏈的尾巴。

「在玩具銷售市場上，沃爾瑪和目標百貨(Target)永遠都是供應鏈下第一批受惠者。」全球諮詢公司AArete經營主任馬哈拉吉(Sean Maharaj)說：「只要你錯過大企業訂單、或是讓他們面臨缺貨，你就等於被列入黑名單，你的事業很可能就此一蹶不振。」

早在假期前，在波士頓經營玩具店Boing! Toy Shop的米歇爾(Kim Mitchell)就已下單，但現在她不知道貨物究竟何時才會抵達；如今無論是美泰(Mattel)或孩之寶(Hasbro)的商品都嚴重缺貨；米歇爾還說，以往固定補貨的樂高(Lego)產品近期供應量也相當不穩。

對小企業來說，過去兩年儘管他們不斷縮減人力，最終卻仍敵不過疫情的衝擊而倒閉，使得全國供應鏈負荷更加吃緊；但相對於沃爾瑪、目標百貨、好市多(Costco)和亞馬遜的業績卻是蒸蒸日上。

以玩具產業為例，雖然米歇爾仍希望支持小型製造商，但他們無論在原料供應和物流上的競爭力都遠不如大公司，當玩具送達美國境內時，米歇爾卻只能拿到自己訂貨數量的一半。

在疫情的破壞下，全球供應鏈跟著雜亂無章；而且小公司在取得一些基礎原物料如棉花、紙和半導體的發光二極體上，比連鎖企業相對來得更不容易。

其實像孩之寶這樣幾乎壟斷市場的大公司也受到影響，在他們最近一季訂貨量中就有高達1億元商品被延遲交貨；而美泰集團也抱怨空運成本變高壓縮利潤；樂高則表示，市場需求非常龐大，但供應鏈緊縮使他們面臨「極度困難」狀況。