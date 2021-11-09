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調查：過半國民沒有護照 16%未曾踏出州界半步

編譯洪毅╱綜合8日電
調查顯示，超過一半國民沒有護照，甚至有16%從未踏出州界半步過。(取材自推特)
調查顯示，超過一半國民沒有護照，甚至有16%從未踏出州界半步過。(取材自推特)

最新民調顯示，雖然多數民眾認同「帶孩子出去走走、開個眼界」的重要性，但是全美許多人並無遠行習慣：超過一半民眾沒有護照，甚至有16%從未踏出州界半步過。

「每日郵報」報導，這項由OnePoll進行調查，受訪人數為2000人，其結果顯示，16%受訪者從未踏出州界半步過，代表全國每六個人就有一人如此，約5500萬人。

調查還發現，65%民眾在新冠疫情前有每年至少出遊一次的習慣，不過該調查並未進一步鑽研旅遊地；而國土安全部2019年的數字則顯示，美國發行的護照約在1億4600萬本，與全美3億2900萬人口相比不到一半。

受訪者中，14%父母從未出過國，相當於每七位父母就有一位是如此；而84%父母表示，希望自己的子女能夠遊歷比他們自己曾見識過、更寬廣的世界。

雖然美國出遊人口的比率相對不算高，不過旅行的經驗是值得的：70%受訪民眾會想念那段時光，並渴望再次動身出遊。

但是一切可能要趁早：55%民眾相信，年輕時多出去走走，能夠培養未來多出門旅行的習慣；76%民眾表示，他們很樂意在年輕時起身看看世界。

雖然出行受限於經濟條件、時間或是疫情，不過許多父母知道，起身踏上飛機等交通工具，並非唯一的認識世界的方法；52%父母會透過電視節目或電影帶孩子認識世界，51%透過書籍，45%透過玩具及遊戲。

隨著年末感恩節、聖誕節等在即，聯邦疾病防治中心(CDC)逐漸放寬出遊的防疫指引；已接種民眾與未接種民眾、包括無資格接種的子女出行時，應避免人潮，保持六呎安全距離。

美國 疫情 聯邦疾病防治中心

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