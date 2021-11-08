馬斯克問網友「要賣10%特斯拉股票嗎」 58%推友喊賣

馬斯克不滿民主黨欲課征億萬富豪稅，想出脫手中10%特斯拉股票，網上徵詢結果，約58%推友喊賣。(路透)

電動車大廠特斯拉 (Tesla)創辦人馬斯克 (Elon Musk)打算出脫10%特斯拉持股，他6日在推特(Twitter)發起投票 ，徵詢6270萬名粉絲意見，7日投票結果顯示57.9%的粉絲喊賣；馬斯克表示，會接受網友意見。

馬斯克不滿民主黨欲課徵「億萬富豪稅」，且對未售出股票遭指為避稅而感到不滿。

他表示，他在特斯拉沒有領任何薪水，完全只有持股，因此他要繳稅的唯一途徑就是賣股，股票通常要賣掉之後才會被計稅。

他推文徵詢粉絲寫道：「最近關於未實現獲利被視為避稅手法，已有很多討論，所以我提議賣掉10%我持有的特斯拉股票，你支持嗎？」

最終投票結果顯示，馬斯克約6280萬名追隨者中，有351萬9252名粉絲投票，其中57.9%的人支持他出脫10%特斯拉股票，另有42.1%的粉絲反對。

馬斯克不滿民主黨欲課征億萬富豪稅，想出脫手中10%特斯拉股票，網上徵詢結果，約58%推友喊賣。(Getty Images)

根據彭博（Bloomberg），至6月30日止，估計他持有大約17%的特斯拉流通股，目前市價約合2083.7億美元，以5日收盤價計算，出售其中10%股票價值將近210億美元。

馬斯克另有2286萬股的股票選擇權，若計入選擇權，他賣掉的持股將更多。

馬斯克在投票結束前，即推文表示：「不論結果如何我都打算接受。」不過，他但並未具體說明何時或如何出脫持股。

投票結束後，他7日推文寫道：「接受。」

彭博指出，若併計他跨足其他領域創辦的公司持股，如神經科學新創公司Neuralink與太空探索科技公司SpaceX，馬斯克身價約3380億元。

富比世(Forbes)雜誌則估計，馬斯克身家約3180億元，已超過全球首富亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的2030億元。

民主黨宣布富豪稅計畫後，馬斯克預測這項目前僅針對超級鉅富的計畫，終究會擴大向中產階級的國民徵稅。

他推文寫道：「最終，他們會用盡其他人的錢，然後就會來找你們。」

今年稍早，媒體報導馬斯克與貝佐斯近年幾乎未繳聯邦所得稅。

馬斯克的財富在2014年到2018年間成長約139億元，他申報15億2000萬元所得並繳納4億5500萬元稅款，相當於3.27%的真實稅率。

2018年，馬斯克並未繳納一分聯邦所得稅，2015年紀錄顯示他繳了6萬8000元，2017年繳6萬5000元。