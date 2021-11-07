SpaceX太空船廁所漏水 太空人回程20小時恐得包尿布

Crew-2有四名太空人，左起日本太空人興出彰彥、指揮官金布勞、麥克阿瑟、法國太空人佩斯凱。(NASA推特)

國際太空站(ISS)進行Crew-2任務的四名太空人 最快在7日，可能搭乘SpaceX 太空船返家，但該太空船廁所故障，他們在長達20小時的路途中，恐得靠包尿布解決內急問題。

在太空站的國家航空暨太空總署(NASA )太空人梅根．麥克阿瑟(Megan McArthur)5日表示，雖然這不是最理想的情況，但還應付得來。

麥克阿瑟指出：「太空船上充滿各式小挑戰，這只是我們任務會遇到的一種情況，但可以處理，所以我們不是太擔心。」

Crew-2有四名太空人，包括NASA的團隊指揮官金布勞(Shane Kimbrough)、麥克阿瑟、法國太空人佩斯凱(Thomas Pesqu(et)，和代表日本太空總署的日本太空人興出彰彥(Akihiko Hoshide)；他們在4月出發至ISS進行六個月的任務。根據NASA官員，若天氣允許，該小組最快7日可搭乘SpaceX的飛龍號(Dragon)太空船返回地球。

「我們不知道到底何時可返家。」佩斯凱表示：「但我們可以肯定的是，早回總比晚回好。」

該任務主管5日晚間決定，是否讓小組搭乘SpaceX太空船回家，還是要發射另一艘太空船取而代之；該發射時程已因天氣不良，以及一名組員未公開的健康因素而延誤逾一周。

佩斯凱表示，過去六個月相當緊張，太空人進行一系列太空漫步以升級電網，但俄羅斯太空船啟用推進器時，不小心造成ISS短暫旋轉，他們還在ISS上首度接待俄國民間電影的組員。

他們還得處理廁所漏水問題，他們在太空船內拉起隔板發現數灘尿液；這個問題最先出現在9月SpaceX一趟私人飛行，當時其他艘太空船的管線脫膠，尿液濺滲到地板下方，SpaceX雖已修復在地面待飛的太空船廁所，但認為現在在軌道上的太空船廁所還不宜使用。

工程師認為，太空船結構未因尿液而受到破壞，因此仍可安全搭乘返回地球。