FBI解密911文件 未能證明沙烏地阿拉伯政府同謀

解密的FBI文件指出，沙烏地籍劫機犯Khalid al-Mihdhar，潛入美國後受到駐美國官員PII的接應，但聯邦調查局並無確實證據。(FBI)

聯邦調查局(FBI )日前公布700多頁新解密文件，內容涉及FBI長期致力探索沙烏地阿拉伯政府與九一一 攻擊事件之間的關聯，文件顯示調查過程艱鉅卻徒勞無功，結果仍留下許多疑問。

多年來，FBI持續調查數名劫機者抵美後得到過什麼支持，他們特別關注三名沙國人士是否對九一一攻擊事件先有了解，其中包括一名沙國駐華府大使館官員。據FBI的5月備忘錄顯示，調查人員最終發現，沒有足夠證據指控這三人是非法支持劫機者。

FBI備忘錄指出，凱達組織(al-Qaida)因害怕消息走漏，「未先讓其他人知道攻擊計畫」，「劫機者知道有一場殉難行動，但出於操作安全原因，直到攻擊發生前不久才知道行動性質，」

這些文件是根據拜登總統行政命令公布的最新資料；九一一攻襲擊事件滿20周年時，還曾公布另一份單獨調查文件。受害者親屬一直在尋求這些紀錄，他們在紐約聯邦法院提告，試圖證明沙國政府是同謀，但沙國官員強烈否認。

美國 政府過去20年的調查，記錄了沙國政府官員在幾名劫機者抵美後給予幫助，但未提供明確證據顯示政府高層協助策畫攻擊；即便如此，這些文件還是披露了FBI多年來努力尋找沙國政府可能參與的新細節，並審視美國的沙國人士對最先抵美的兩名劫機客Nawaf al-Hazmi和Khalid al-Mihdhar的支持。

受害者家屬首席律師馬洛尼 (Andrew Maloney) 表示，FBI「已發布大量涉罪的文件，內容涉及沙國政府協助凱達組織，尤其是協助這兩名劫機者的作用。」父親在世貿大樓攻擊中喪生的伊格森(Brett Eagleson)聲明表示，文件細節「有助支持沙國高官幫助九一一劫機者的論點」。

FBI在紀錄中詳述，2000年2月在南加州一家清真餐廳，一位名叫Omar al-Bayoumi的沙國國民與al-Hazmi和al-Mihdhar碰面，幫他們在聖地牙哥租了一套公寓。al-Bayoumi以前曾受到FBI調查，但從未因他與劫機者有關而受指控。

根據文件，al-Bayoumi與前沙國駐華府大使館伊斯蘭事務主任Musaed al-Jarrah有聯繫，FBI懷疑al-Jarrah「可能一直試圖利用他的大使館將極端分子帶入美國」。

但當局沒有足夠證據顯示al-Jarrah、al-Bayoumi 和第三人沙國駐洛杉磯領事館外交官Fahad al-Thumairy，密謀協助劫機者。FBI表示，上述三人均未受指控，且後來都離開了美國。