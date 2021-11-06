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勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

編譯洪毅／綜合6日電
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部勞工統計局公布的數據顯示10月美國有1億45萬人屬於「非勞動力」，此數字不但是連續第14個月高於1億，而且與9月的1億41萬2000人相比還多出3萬8000人。

「非勞動力」人口指的是正在工作，以及失業狀態以外的人，這些民眾有些是未達工作年齡、已退休、仍在就學、持家者，還有那些沒有工作，也不尋找工作，故不會計入失業人口的民眾。

去年4月疫情高峰期間，美國有高達1億341萬8000人成為非勞動力，為歷史新高，到今年10月的非勞動力人口中，130萬人表示因疫情而無法找工作，較9月的160萬相比有所下降。

美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家多米諾披薩店貼出招聘告...
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家多米諾披薩店貼出招聘告示。(Getty Images)

5日公布的數據顯示，截至10月，美國年滿16歲，且未待在如監獄、醫療照護等機構的總人數為2億6190萬8000人，其中1億6145萬8000人投身職場，或是正在找工作，故勞動參與率為61.6%。

美國的勞動參與率已低迷數年，2020年1月新冠疫情爆發前曾達到63.4%，是前總統川普任內的最高點；不過自去年6月以來，勞動參與率一直在61.4%至61.7%的窄幅區間內擺盪，而拜登就任以來，勞動參與率上升0.2個百分點。

若僅計25歲至54歲人口，則勞動參與率達到81.7%，高出疫情期間的低點甚多，但仍遠低於疫情前的水準。

10月非農就業人數則從9月的31萬2000人增至53萬1000人，總數從1億5368萬人增至1億5403萬9000人，失業人口則從767萬4000人降至741萬9000人；非農就業人口的平均時薪，則較9月增加0.11元至30.96元。

國會預算處指出，勞動參與率與國內生產總值(GDP)，稅收等數據息息相關，也因為非勞動力人口更可能向政府申請各種社會福利，加大聯邦政府支出等；勞工統計局在報告中指出，雇主仍須採取更多如加薪等激勵手段，才能提高民眾就業動機。

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