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索羅斯收到紓困支票 年收入不到7.5萬元？

編譯林育正／綜合4日電
新冠肺炎疫情期間，政府以年收7萬5000元為門檻發放紓困支票，卻有至少包括索羅斯在內的18名億萬富翁收到支票。(Getty Images)
新冠肺炎疫情期間，政府以年收7萬5000元為門檻發放紓困支票，卻有至少包括索羅斯在內的18名億萬富翁收到支票。(Getty Images)

調查報導媒體ProPublica指出，新冠肺炎疫情期間，政府以年收入7萬5000元為門檻發放紓困支票，卻有至少18名億萬富翁收到支票，還有數以百計的富人也領到紓困款。

ProPublica報導，根據國稅局資料，去年紓困支票第一輪發放時，共有約270名富人獲得款項。這些富人的收入加總，高達57億元。

富豪納稅人透過繁複的報稅手法，將帳面收入減少至零以下，以獲得領取資格；例如將生意上的損失減去收入。按規定，一人的年收入在7萬5000元以下，可領取1200元；夫妻合併收入低於15萬元，則可獲得2400元。

獲得紓困資料的富豪，包括身家75億元的慈善家索羅斯(George Soros)，以及身家37億元的投資人雷納特(Ira Rennert)；索羅斯的代表指出，他已經把支票退回，雷納特則未回應。

絕大多數的紓困支票，都進入需要的民眾手中；但少數被富豪領取，卻凸顯美國稅務系統得以被富人規避的事實；但270位富豪並未主動要求紓困支票，而是國稅局自動發放予符合資格的民眾。

億萬富豪能以低於7萬5000元的年收入，領取1200元紓困支票可能讓不少人感到不解；但富豪利用各種名目降低收入至零以下。

左派智庫庫稅務及經濟政策學會(Institute on Taxation and Economic Policy)：「這種不光彩的事，也就是為什麼我們需要稅制改革。」

近期民主黨國會議員也希望推動富豪稅，他們表示以公平原則，最富裕的國人應支付更多稅金。

根據左派團體「美國人支持賦稅公平」(Americans for Tax Fairness)在疫情期間，美國最富有的700位富豪，受惠股票和其他資產增值，資產共增加2兆元。

若未來新稅制上路，富豪將被課徵資產利得稅，不論是否將資產賣出兌現；按照目前的法律，只有在資產獲利被「實現」，也就是賣出時才被課稅。目前股票等資產的漲跌，並不會被課稅。

紓困 支票 美國

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