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通俄案檔案研究員丹琴科 遭聯邦逮捕

記者胡玉立／綜合報導
聯邦當局4日逮捕了情報分析師和研究員丹琴科。圖為丹琴科離開法院。(美聯社)
聯邦當局4日逮捕了情報分析師和研究員丹琴科。圖為丹琴科離開法院。(美聯社)

在前總統川普任內獲任命、負責調查聯邦調查局(FBI)「通俄案調查」是否有不當行為的聯邦檢察官杜然(John Durham)又出手了；聯邦當局4日逮捕了情報分析師和研究員丹琴科(Igor Danchenko) ；他在2016年收集有關川普與俄羅斯之間可能有聯繫的線索，但最後證明，這些線索其實是民主黨資助的反對派研究，FBI最終也未發現川普陣營與俄羅斯當局勾結的證據。

知情人士透露，丹琴科被捕是聯邦檢察官主持的通俄案反向調查的其中一環；丹琴科生於俄羅斯但住在美國，他是俗稱「史蒂爾檔案」(Steele dossier)的主要研究員。

由丹琴科的老闆、前英國情報人員史蒂爾(Christopher Steele)撰寫的「史蒂爾檔案」，大部分重要說法均未得到證實，有些還被反駁；但這份結合謠言與未經證實推論的檔案，有些指控受到FBI關注，進而展開調查。

史蒂爾檔案未經證實的內容分析指出，川普和他2016年大選競選團隊遭俄羅斯情報官員的陰謀滲透，協助他擊敗民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓。

史蒂爾受到華府研究機構Fusion GPS委託，收集和撰寫川普的負面消息，作為反對派研究一部分。Fusion GPS接受Perkins Coie律師事務所的聘用，而該律師事務所為喜萊莉·柯林頓競選團隊工作，這說明民主黨在2016年大選中間接資助了這項研究。

丹琴科去年接受紐約時報採訪時，否認自己是俄羅斯特工。「我從來沒有做過俄羅斯特工，」丹琴科說：「這樣說我很荒謬，我認為這是誹謗。」

司法部監察長2019年曾在調查中嚴厲批評FBI，指該局約談丹琴科後，仍繼續引用史蒂爾檔案材料，並未提醒法官，丹琴科說的一些內容只是對檔案內容的質疑。

杜然9月才剛起訴柯林頓競選陣營的網絡安全律師蘇斯曼(Michael Sussmann)，指控蘇斯曼向FBI撒謊。

俄羅斯 川普 FBI

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