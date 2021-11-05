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「光纖之父」高錕88歲冥誕 谷歌首頁紀念他

記者張聲肇／綜合報導
光纖通訊之父高錕88歲冥誕，谷歌網站首頁設計圖樣紀念。（谷歌網站截圖）
光纖通訊之父高錕88歲冥誕，谷歌網站首頁設計圖樣紀念。（谷歌網站截圖）

11月4日是光纖通訊之父高錕88歲冥誕，谷歌網站(Google)首頁4日特地設計了他注視著01001011位元快速移動的光纖網路圖樣，慶祝2018年9月病逝於香港的這位物理學家的壽辰。

誕生於上海的高錕留學英國，1965年獲得電機工程博士後，在英國標準電話電纜公司研究部門擔任工程師，就在這個時期，他發現玻璃的某些物理特性，奠定了資訊時代快速傳輸資料的通訊科技基礎。

根據馬友診所學報記載，他發現，經過精煉的玻璃製造的纖維，比銅線更能遠距離快速傳遞大量訊息，此一發現，是他獲得2009年諾貝爾物理獎的主因。

1970年，他到香港為中文大學創立電機工程系；1974年，他搬到維吉尼亞州；他在美國擔任標準電話電纜母公司ITT的首席科學家，後來升為工程部主任；在他領導下，ITT獲得幾項光纖科技類的專利。

1977年，美國實現了世上第一個透過光纖傳遞即時訊號的電話網路，接下來幾年，高錕在全球各地督導光纖網路的建造；他後來到耶魯大學擔任副教授，再回到香港，出任中文大學副校長，1996年退休。

2009年，諾貝爾獎委員會認定他在光纖網路傳播訊息方面的「突破性成就」，決定頒贈物理獎給他；但早在五年前，他就罹患了阿茲海默症，獲得殊榮時，他的病情已惡化。

他的妻子黃美芸以親身照顧阿茲海默症病患的體驗，於2010年創立高錕慈善基金，希望喚醒世人對失智症的重視，並多加體諒照顧病患的人。

當年與他同獲諾貝爾物理獎的還有加拿大物理學家波益爾(Willard S. Boyle)和美國科學家史密斯(George E. Smith)；他們發明了把光學資訊轉換為電子訊號的器具。

谷歌網站首頁4日推出光纖之父高錕注視01001011位元快速移動的光纖網路圖樣，...
谷歌網站首頁4日推出光纖之父高錕注視01001011位元快速移動的光纖網路圖樣，以紀念這位物理學家88歲冥壽。圖為前香港特首曾蔭權(左)2010年頒發大紫荊勳章給高錕(右)。(Getty Images)

諾貝爾獎 美國 香港

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