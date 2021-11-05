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阻降藥價 大藥廠已砸2.6億向國會遊說

記者顏伶如／綜合報導
Open Secrets表示，製藥產業今年已花費2億6300萬元的國會遊說費用，並表示民主黨籍亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪已收到約10萬元選舉獻金。(美聯社)
Open Secrets表示，製藥產業今年已花費2億6300萬元的國會遊說費用，並表示民主黨籍亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪已收到約10萬元選舉獻金。(美聯社)

非營利政治遊說及選舉經費追蹤網站Open Secrets指出，製藥產業在今年共計已花費2億6300萬元的國會遊說費，對每一位國會議員派出三名遊說人士，全力防止拜登政府降低處方藥價格。

根據紀錄，民主黨籍亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)、民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)今年已分別收到藥廠選舉獻金約10萬、8萬元。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，目前國會正在磋商的降低處方藥物提案，包括逐漸開放聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)藥品議價，對消費者購買處方藥物自付額設下2000元上限，同時對胰島素(insulin)藥品價格訂定限制；不過，大藥廠為了避免藥品降價，不惜砸下重金展開國會遊說。

Open Secrets指出，製藥產業今年的國會遊說費用累計已達2億6300萬元，其中數以百萬計的款項是透過選舉捐款的形式。

今年稍早，民主黨籍加州聯邦眾議員彼特斯(Scott Peters)由於反對調降老年人藥價計畫，位於聖地牙哥的辦公室外出現民眾抗議；Open Secrets統計顯示，彼特斯收到製藥產業選舉獻金約13萬元。

梅南德茲接受訪問時說：「我的底線是，支持獲得共識的藥品議價法案。我們應該確保消費者購買藥品時，負擔能真正減輕。」

報導指出，慢性髓性白血病(chronic myeloid leukemia，CML)患者瑪麗亞蓮‧羅斯(Marylin Rose)說，她的病情如果沒有每天服藥，形同被判死刑，但每個月的藥價開銷高達1萬元；她說，如果政府沒有針對處方藥物價格訂定限制，很擔心購買藥品的花費將一路飆高。

她說：「這些藥品的出現堪稱奇蹟，但我必須靠它才能維持生命，想起來其實滿可怕的。」

民主黨 聯邦醫療保險 參議員

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