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德州新法嚴格限制「郵寄投票」司法部提告

中央社／華盛頓4日綜合外電
司法部今天基於一項嚴格限制郵寄投票的州法律，向德州提起訴訟。(美聯社)
司法部今天基於一項嚴格限制郵寄投票的州法律，向德州提起訴訟。(美聯社)

美國司法部今天基於一項嚴格限制郵寄投票的州法律，向德州提起訴訟。在野共和黨掌控的幾個州實施新的投票限制，司法部此舉是拜登政府予以反制的最新一次行動。

司法部提告的目標是德州參議會第一議案（Senate Bill 1），理由是此法侵犯選民的權利。德州州長艾伯特（Greg Abbott）已於今年9月簽署成法。

這項法律不准官員主動寄發郵寄選票申請，使得郵寄投票更為困難；法條還針對郵寄投票增添新的身分驗證要求；禁止「得來速」（drive-through）式投票及24小時投票站；對提前投票（early voting）設限；並限制能協助身障或語言障礙選民的人士。

司法部的訴狀指稱德州這項法律不當限制有障礙或無法讀寫的選民，造成他們無法在投票站獲得合宜協助。

訴狀寫道：「那些受質疑的條文將剝奪想行使投票權的德州合格公民權利，包括不諳英語的選民、身障選民、年長選民、部署在外的軍方人員，以及住在國外的美國公民。」

艾伯特先前替這項法律辯護說，立法目的是打擊選民舞弊。德州官員也曾在反對擴大投票管道時，引用前總統川普未經證實的選民舞弊說法。

艾伯特今天下午推文回應德州被告一事，他說：「出招啊。德州選舉誠信法是合法的，它拉長了投票時間，限制了非法郵寄投票。只有符合資格的人才能郵寄投票。這項法律也把收集選票（ballot harvesting）列為重罪。在德州，投票變得更簡單，但更難作弊。」

這是拜登任內司法部第2次就投票權向一州提告。今年稍早，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）宣布控告喬治亞州，因為司法部認定喬治亞州實施的新選舉法侵犯非裔選民的權利。

投票 德州 司法部

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