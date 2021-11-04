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貝佐斯邀搭火箭上太空 漢克斯拒絕「在家就可模擬」

編譯張聲肇、林梅婕／綜合報導
藍源火箭在10月13日發射成功，將包括影星威廉沙特納等四位太空人送上地球軌道。(Getty Images)
藍源火箭在10月13日發射成功，將包括影星威廉沙特納等四位太空人送上地球軌道。(Getty Images)

富商貝佐斯(Jeff Bezos)邀請影星湯姆漢克斯(Tom Hanks)乘搭藍源火箭(Blue Origin)上太空，但要價2800萬元，被漢克斯婉拒；他說，在家裡就可模擬太空旅行，「我才不付那2800萬呢」。

影星湯姆漢克斯。(Getty Images)
影星湯姆漢克斯。(Getty Images)

主演過「阿波羅13號」電影的漢克斯2日登上主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)的深夜秀節目，宣傳他的新作「芬奇的旅程」(Finch)，5日即將在Apple TV+上映。

訪談中金莫問他，貝佐斯是不是曾邀請他搭藍源公司的火箭船上太空遨遊？漢克斯回答，「沒錯，條件是我要付錢。大約2800萬元。我好得很啊，吉米─我真的過得很好─但我才不要付2800萬呢」。

擁有藍源火箭的億萬富翁貝佐斯。(Getty Images)
擁有藍源火箭的億萬富翁貝佐斯。(Getty Images)

巧合的是，漢克斯在芬奇的旅程中飾演一名末日後倖存的科學家，必須在太空中與機器人傑夫(Jeff)謀求生存；漢克斯便藉機挖苦說，「你明白的，我們大家現在立刻就可模擬上太空」。

漢克斯接著開始模擬在自己沙發椅上橫躺震顫，有如在太空船裡面的情況，他說：「就那大約12分鐘，對不對？我們每個人現在就可坐在自己的椅子上模擬。震個四分鐘後，你就解開安全扣，然後開始飄浮」，邊說邊模仿漂浮的樣子，畫面相當逗趣。

國會山莊報(The Hills)請貝佐斯的藍源公司評論漢克斯的話，未獲立即回應。

金莫也問漢克斯，貝佐斯是不是先邀請他，再邀請威廉沙特納(William Shatner)？

在「星際爭霸戰」系列電影裡面擔任要角的沙特納，上個月搭乘藍源新謝帕德號火箭太空船，成為歷來上太空年紀最大的人。

在電影中扮演寇克船長的沙特納，在謝帕德號上穿梭太空時間約10分鐘。

漢克斯雖然未搭藍源公司的太空飛行器上太空，「內幕消息」(Insider)新聞網曾報導，有多達600人，包括漢克斯和諸多名人，都已訂購了25萬元的艙位，準備搭乘富商布蘭森維珍銀河公司的太空船，遨遊太空。

該報導中的名人包括李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、小賈斯汀(Justin Bieber)和Lady Gaga。

布蘭森本人搭乘自家飛船成功遨遊太空後，又增加1000人付了訂金，也想親身體驗，而不光是在家模擬。

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