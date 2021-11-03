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驗血新法 可及早發現胰腺癌、食道癌等50多種癌症

記者胡玉立／綜合報導
一項新血液檢測方法可以發現50多種癌症類型，其中包括很難及早發現的癌症在內。知名醫院馬友診所將在年底前提供此項血液檢測。(Getty Images)
一項新血液檢測方法可以發現50多種癌症類型，其中包括很難及早發現的癌症在內。知名醫院馬友診所將在年底前提供此項血液檢測。(Getty Images)

大多數癌症發現得越早，治療成功的機率就越大。現在一項被醫生視為「改變遊戲規則」的新血液檢測方法，可以發現50多種癌症類型，其中包括很難及早發現的癌症在內；知名醫院馬友診所(Mayo Clinic)在參與介入性研究之後，將在年底前提供此項血液檢測。

名為Galleri的血液測試，由位在加州門洛公園市(Menlo Park)的GRAIL生物科技公司引入。該公司團隊成員費金(Julia Feygin)表示，血液中含有DNA特徵，這項血液測試是追蹤癌細胞脫落的DNA；可以發現很難檢測卻深具攻襲性的致命癌症，如胰腺癌、卵巢癌和食道癌等等。

費金說：「我們在血液中找到這些腫瘤衍生的DNA並進行測序，然後根據其模式看出是否有癌症信號，可以非常準確地預測出癌症信號來自身體的哪個部位。」

針對這項新驗血方式進行的介入型研究，總計有6600人參與，共回報29個癌症信號，之後確診罹癌。另一項研究發現，誤報率低於1%。

「這項血液檢測改變了遊戲規則。」醫生普洛特尼科夫(Greg Plotnikoff)說；為了在早期階段發現癌症並及早治療，他為有風險因素的患者和家庭成員開處方進行這項測試，「如果能更早發現問題，就有機會做出重大改變。」60多歲的他，也為自己做了檢測。

目前此檢測僅在醫生處方下進行，保險並不承保；民眾如需自費檢測，費用為949元。檢測方式是抽取兩管血液送到GRAIL實驗室進行分析，結果會在10個工作日內送回醫療院所。

費金13歲時，原本很健康的父親發現罹患第三期胰腺癌，9個月後就過世了，年僅40歲。費金說：「如果可以及早發現癌症，必然可以顯著改善患者預後。我們希望這項血液檢測可以改變罹癌家庭的未來結局。」

GRAIL公司表示，Galleri檢測目的是補充而非替代美國指南推薦的癌症篩查。該公司仍在爭取獲得聯邦食品暨物管理局(FDA)全面批准；民眾可向醫生要求進行測試。

美國癌症協會表示，癌症死亡者有71%是屬於那些未獲推薦進行篩查的癌症類型。

癌症 檢測 DNA

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