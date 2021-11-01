我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

人力短缺、天氣因素 萬聖節假期 上千班航班取消

編譯柯立偉／綜合31日電
美國航空公司近日取消或更改上千航班，圖為洛杉磯機場的航班動態表上，有不少美航班機取消。(路透)
美國航空公司近日取消或更改上千航班，圖為洛杉磯機場的航班動態表上，有不少美航班機取消。(路透)

根據航班追蹤網站FlightAware的統計，美國航空(American Airlines)自29日以來，共取消全美上千架班次；取消航班的原因以人力短缺與天氣因素占最多，前者導致10月30日共285架次取消，後者則導致10月29日約500班航班改時。

據全國廣播公司(CNBC)報導，美國航空執行長西摩(David Seymour)30日向該公司同仁發布公開信，指出由於美國航空位於德州達拉斯-福和市(Dallas/Fort Worth)的樞紐機場因強風因素導致起降困難，致許多架次不得不更改時間或取消。

西摩說：「隨著天氣狀況變化多端，我們的人員調度也面臨挑戰；不過大多數乘客都能在同一天內改搭其他航班前往目的地，且由於11月開始將有更多先前因疫情而留職停薪的組員回歸，預計多出約1800名人力，公司並有計畫於年底新招約600名後艙組員，因此下個月開始的營運狀況會比現在更穩定。」

事實上，疫情期間航班取消的因素很複雜；多數航空公司取消航班的第一大原因，都是因為先前大量裁員或留職停薪以彌補收入損失而造成的人力調度問題，如10約中旬左右西南航空(Southwest Airlines)就在兩天內因人員調度取消了約2000架班機。

航空業趨勢分析公司提爾集團(Teal Group)阿布拉菲亞(Richard Aboulafia)說：「人力調度的問題影響的不只是航空業，但航空業特別之處在於疫情期間旅遊需求的跌幅，與後疫情時代旅遊需求的漲幅都很大。」因此，人力需求的不穩定造成人員調度的困難。

此外，美國航空實施的疫苗強制接種令也可能造成一部分不願意接種的飛行員的反彈，為此美國航空飛行員工會呼籲會員盡速接種，不要因為疫苗的問題讓他們在值勤時分心。

美國 疫情 疫苗

上一則

都發生在萬聖節派對 德州、伊州槍響 3死21傷

下一則

心肌炎風險高 青少年打莫德納？ FDA明年1月決定

延伸閱讀

聯邦准了父母不准 42%家長不願讓孩子接種疫苗

聯邦准了父母不准 42%家長不願讓孩子接種疫苗
洛縣強制打疫苗 警長：恐致警力流失 威脅公共安全

洛縣強制打疫苗 警長：恐致警力流失 威脅公共安全
環保團體不滿補助航空業 大鬧瑞典機場 16人被捕

環保團體不滿補助航空業 大鬧瑞典機場 16人被捕
美再贈150萬劑莫德納 11/1抵台灣

美再贈150萬劑莫德納 11/1抵台灣

熱門新聞

美國一家麥當勞主管公布最滯銷品項。(美聯社)

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

2021-10-25 15:54
圖：pixabay

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

2021-10-29 12:38
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

2021-10-28 20:56
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

2021-10-25 12:29
轄區市警五分局在現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓非裔嫌 先在地鐵內開槍 又奔赴華埠銀行搶華裔

2021-10-25 19:41
由於在通膨大環境下，出現供應鏈危機，運費及原物料價格高昂，零售業對於節慶促銷、折扣活動的態度變得更為保守。像去年多達50%以上折扣的商品將大減。(美聯社)

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

2021-10-27 09:54

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）