人力短缺、天氣因素 萬聖節假期 上千班航班取消

美國航空公司近日取消或更改上千航班，圖為洛杉磯機場的航班動態表上，有不少美航班機取消。(路透)

根據航班追蹤網站FlightAware的統計，美國 航空(American Airlines)自29日以來，共取消全美上千架班次；取消航班的原因以人力短缺與天氣因素占最多，前者導致10月30日共285架次取消，後者則導致10月29日約500班航班改時。

據全國廣播公司(CNBC)報導，美國航空執行長西摩(David Seymour)30日向該公司同仁發布公開信，指出由於美國航空位於德州達拉斯-福和市(Dallas/Fort Worth)的樞紐機場因強風因素導致起降困難，致許多架次不得不更改時間或取消。

西摩說：「隨著天氣狀況變化多端，我們的人員調度也面臨挑戰；不過大多數乘客都能在同一天內改搭其他航班前往目的地，且由於11月開始將有更多先前因疫情 而留職停薪的組員回歸，預計多出約1800名人力，公司並有計畫於年底新招約600名後艙組員，因此下個月開始的營運狀況會比現在更穩定。」

事實上，疫情期間航班取消的因素很複雜；多數航空公司取消航班的第一大原因，都是因為先前大量裁員或留職停薪以彌補收入損失而造成的人力調度問題，如10約中旬左右西南航空(Southwest Airlines)就在兩天內因人員調度取消了約2000架班機。

航空業趨勢分析公司提爾集團(Teal Group)阿布拉菲亞(Richard Aboulafia)說：「人力調度的問題影響的不只是航空業，但航空業特別之處在於疫情期間旅遊需求的跌幅，與後疫情時代旅遊需求的漲幅都很大。」因此，人力需求的不穩定造成人員調度的困難。

此外，美國航空實施的疫苗 強制接種令也可能造成一部分不願意接種的飛行員的反彈，為此美國航空飛行員工會呼籲會員盡速接種，不要因為疫苗的問題讓他們在值勤時分心。