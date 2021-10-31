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速食店熱門餐點藏塑化劑「鄰苯二甲酸酯類」不利健康

編譯郭宣含／綜合30日電
新研究指一般速食店的食物暗藏塑化劑「鄰苯二甲酸酯類」，可能影響健康。(路透)
新研究指一般速食店的食物暗藏塑化劑「鄰苯二甲酸酯類」，可能影響健康。(路透)

根據喬治華盛頓大學公布的一項新研究結果顯示，麥當勞、必勝客等許多知名速食店的熱門餐點中，暗藏塑化劑「鄰苯二甲酸酯類」(phthalates，PAEs)，這種工業化學物質與許多健康問題有關，包括內分泌紊亂、生殖問題，甚至恐影響孩童的學習、專注與行為能力。

喬治華盛頓大學研究人員拉里亞．愛德華茲(Lariah Edwards)、阿米．左塔(Ami Zota)教授與同事，從全國連鎖漢堡店購買64種商品，這些知名連鎖店涵蓋麥當勞、漢堡王；必勝客和達美樂；加州塔克鐘(Taco Bell)、墨西哥捲餅Chipotle。這六間連鎖店家均未回應。

該研究發現，在研究人員買來的多數樣本中藏有害化學物質。PAEs與許多健康問題有關，包括內分泌失調、生殖與受孕問題，以及增加孩童學習、專注力和行為失調的風險。

目前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)並未限制PAEs在食物中的法定濃度門檻；愛德華茲表示，研究人員在食物中驗出的PAEs低於聯邦環保署(EPA)的健保標準。根據現有規定，研究人員發現的PAEs濃度尚不會引發聯邦機構警戒。

FDA在聲明中指出，該局會評估喬治華盛頓大學的研究，納入科學證據。

「雖然FDA設下高安全標準，但隨著新科學資訊問世，我們將重新進行安全評估。」FDA發言人表示：「新資訊引發安全問題時，若FDA無法合理確定這項授權使用不會造成傷害，那麼FDA可能撤銷食物添加劑的授權。」

儘管玩具等產品禁止出現PAEs，但PAEs常拿來製造橡膠手套、工業水管或食物輸送帶，可能因此轉移到民眾吃進的食物上。

根據這項研究，檢測的所有食物都藏有一種以上的PAEs或其他塑化劑。速食連鎖店的食物經過大量加工、包裝與處理，有更多機會接觸到PAEs和塑化劑，研究人員收集多間餐廳處理食材的手套，結果上頭也有塑膠化學物質。

研究人員發現，逾80%食物樣本含有名為DnBP的PAE，其與氣喘風險增加有關；70%的食物樣本含有另一種塑化劑DEHP，這則與生殖問題風險提高有關；86%的食物有DEHT塑化劑，這種取代PAEs的塑化劑對人體與環境風險則尚無大量研究。

FDA 麥當勞 加州

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