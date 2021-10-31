「食物權」允民眾自行生產糧食 緬因公投州憲修正案

緬因州選民將於11月2日公投決定是否支持「食物權利」的州憲法修正案。圖為緬因州乳農卡洛琳．芮柏格擠完牛奶後把乳牛帶到農場。(美聯社)

緬因州 選民將於11月2日投票決定是否支持「食物權利」的州憲法修正案，「宣布所有人都擁有自然、固有及不可剝奪的權利，為了他們自己的營養、生命依託、身體健康和福祉而去種植、飼養、收穫、生產和消費自己選擇的食物。」

最近幾年來，全美各地的小農都在爭取糧食主權，即在沒有政府監管的情況下，擁有自己生產和銷售糧食的自由，免於必須接受大農場規則的方式， 緬因州便是這方面的先驅。

提出有關修正案的是共和黨籍緬州眾議員 福金厄姆(Billy Bob Faulkingham)，他認為這個提案本質上是「食物第二修正案」，等同於美國 憲法第二修正案，保證國民有權攜帶槍械一樣。

對於反對派者的質疑，他解釋這是一個常識性的修正案，確保政府不能阻止人們進行保存、交換種子之類的事情，只要他們不侵犯公共財產權。

修正案提案人是共和黨籍緬州眾議員福金厄姆，他本身就是龍蝦業者。(取自臉書)

本身是一名商業性捕龍蝦漁民的福金厄姆指出，食物方面愈來愈出現令人不安的趨勢，大公司企業正在接管人們的食物，而他提出這個修正案，就是要保護人們種植及飼養自己食物的能力。

對於支持者來說，修正案的用詞簡短而中肯。但對於反對者及持懷疑態度的人來說，修正案內容看似含糊不清，不僅對食品安全及動物福利構成威脅，更擔心鼓勵民眾在自家後院養牛。

緬州最大的農民維權組織「緬因農場局」(Maine Farm Bureau)，其執行董事史密斯(Julie Ann Smith)認為，修正案用詞過於空泛，擔心會降低食物供應的安全性，因為修正案可以授權居民購買和消費不受檢查、適當冷藏及其他安全檢查的食品。

但提案支持者強調，修正案並不意味著可以在任何地方養雞、飼養牲畜，又或在沒有許可證的情況下商業捕魚。

食物主權運動由小農、生奶愛好者、自由主義者、回歸土地倡導者等最先在緬州發起，早於2017年出現全國首個「食物權利法」，現已擴大到美國及州及加拿大。懷俄明、科羅拉多、蒙大拿及北達科他等州，產生了類似的食品主權法。