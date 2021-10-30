我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

暗藏暴力 「魷魚版萬聖節」 紐約部分學校禁止

編譯郭宣含／綜合29日電
Netflix熱門韓劇「魷魚遊戲」成為今年萬聖節扮相的靈感來源；不過有學校擔心，劇中的運動服具暴力暗示，不樂見出現在校園。(美聯社)
Netflix熱門韓劇「魷魚遊戲」成為今年萬聖節扮相的靈感來源；不過有學校擔心，劇中的運動服具暴力暗示，不樂見出現在校園。(美聯社)

「華爾街日報」報導，Netflix熱門韓劇「魷魚遊戲」收視暴紅，也成為許多人今年萬聖節扮相的靈感來源；不過紐約州少數小學擔心，劇中的運動服具暴力暗示，不樂見學生穿上劇中運動服和白球鞋出現在校園。

紐約費耶特維爾曼留斯(Fayetteville-Manlius)校區小學校監蒂斯(Craig Tice)最近注意到，有些學生中堂下課時，會效法魷魚遊戲中的小遊戲；學校會在萬聖節前提醒不適宜的裝扮，包括持拿武器或玩具槍，或者穿上太血腥暴力的服裝，而今年清單上則名列了魷魚遊戲。

蒂斯表示：「校長希望學生家裡知道，學生不適合在萬聖節穿上這齣戲的服裝到校，因為這些服裝有潛在的暴力訊息。」

魷魚遊戲9月17日在Netflix首播後，迅速拿下94個國家的冠軍排行，並成為Netflix至今最熱門影片。這部劇劇情驚悚，敘述一群潦倒成人受邀參加傳統的韓國小孩遊戲，他們被帶到一座孤島，贏得比賽者可抱回4000萬元的獎金，凸顯貧富差距和資本主義。

Netflix代表指出，魷魚遊戲的預設觀眾是成熟大人，Netflix提供家長許多控制選項，以選出適合兒童觀看影片。

魷魚遊戲恰好談論許多兒童遊戲，要不要看對家長和小孩都是挑戰；在第一集中，挑戰者身穿運動服玩「一二三木頭人」的遊戲，輸掉的人遭射殺，該集最後以血腥暴力作結。

魷魚遊戲日漸走紅，家長也面臨是否要讓小孩看劇的決定；非營利組織「常識媒體」(Common Sense Media)警告，該劇有非常暴力的場面，只適合16歲以上者觀看。

部分學校警告，就算未經家長允許，有些小孩也可透過影片分享應用程式看到影片；佛羅里達州巴拿馬市灣區學校(Bay District Schools)警告家長與監護人，有些學生會玩魷魚遊戲中的遊戲，雖然「一二三木頭人」無害，但有學生以該劇遊戲為名而意圖傷害彼此。

不過也有家長認為把小孩打扮成暴力片的劇中腳色無妨，「都有人把小孩扮成恰吉、面具殺人魔傑森或露骨偶像了，這有差嗎？」

魷魚遊戲 Netflix 萬聖節

上一則

曾彈劾川普 伊州共和黨聯邦眾議員金辛格不尋求連任

下一則

佛州女拍情色影片 被禁到校當義工 一氣求償百萬

延伸閱讀

限韓令發威 中國網購平台禁搜「魷魚遊戲」關鍵詞

限韓令發威 中國網購平台禁搜「魷魚遊戲」關鍵詞
含暴力訊息 紐約州一學區禁魷魚遊戲萬聖節服裝

含暴力訊息 紐約州一學區禁魷魚遊戲萬聖節服裝
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

熱門新聞

美國一家麥當勞主管公布最滯銷品項。(美聯社)

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

2021-10-25 15:54
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

2021-10-28 20:56
「匿名者Q」(QAnon)支持者蘿倫‧魏茲克(Lauren Witzke)21日在社群平台Gab發表聲明表示，感染新冠病毒之後「失去所有感官功能」。(圖截取自魏茲克臉書)

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

2021-10-22 11:47
圖：pixabay

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

2021-10-29 12:38
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

2021-10-25 12:29
轄區市警五分局在現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓非裔嫌 先在地鐵內開槍 又奔赴華埠銀行搶華裔

2021-10-25 19:41

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石