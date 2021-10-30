暗藏暴力 「魷魚版萬聖節」 紐約部分學校禁止

Netflix熱門韓劇「魷魚遊戲」成為今年萬聖節扮相的靈感來源；不過有學校擔心，劇中的運動服具暴力暗示，不樂見出現在校園。(美聯社)

「華爾街日報」報導，Netflix 熱門韓劇「魷魚遊戲 」收視暴紅，也成為許多人今年萬聖節 扮相的靈感來源；不過紐約州少數小學擔心，劇中的運動服具暴力暗示，不樂見學生穿上劇中運動服和白球鞋出現在校園。

紐約費耶特維爾曼留斯(Fayetteville-Manlius)校區小學校監蒂斯(Craig Tice)最近注意到，有些學生中堂下課時，會效法魷魚遊戲中的小遊戲；學校會在萬聖節前提醒不適宜的裝扮，包括持拿武器或玩具槍，或者穿上太血腥暴力的服裝，而今年清單上則名列了魷魚遊戲。

蒂斯表示：「校長希望學生家裡知道，學生不適合在萬聖節穿上這齣戲的服裝到校，因為這些服裝有潛在的暴力訊息。」

魷魚遊戲9月17日在Netflix首播後，迅速拿下94個國家的冠軍排行，並成為Netflix至今最熱門影片。這部劇劇情驚悚，敘述一群潦倒成人受邀參加傳統的韓國小孩遊戲，他們被帶到一座孤島，贏得比賽者可抱回4000萬元的獎金，凸顯貧富差距和資本主義。

Netflix代表指出，魷魚遊戲的預設觀眾是成熟大人，Netflix提供家長許多控制選項，以選出適合兒童觀看影片。

魷魚遊戲恰好談論許多兒童遊戲，要不要看對家長和小孩都是挑戰；在第一集中，挑戰者身穿運動服玩「一二三木頭人」的遊戲，輸掉的人遭射殺，該集最後以血腥暴力作結。

魷魚遊戲日漸走紅，家長也面臨是否要讓小孩看劇的決定；非營利組織「常識媒體」(Common Sense Media)警告，該劇有非常暴力的場面，只適合16歲以上者觀看。

部分學校警告，就算未經家長允許，有些小孩也可透過影片分享應用程式看到影片；佛羅里達州巴拿馬市灣區學校(Bay District Schools)警告家長與監護人，有些學生會玩魷魚遊戲中的遊戲，雖然「一二三木頭人」無害，但有學生以該劇遊戲為名而意圖傷害彼此。

不過也有家長認為把小孩打扮成暴力片的劇中腳色無妨，「都有人把小孩扮成恰吉、面具殺人魔傑森或露骨偶像了，這有差嗎？」