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人手不足來這招 好市多調高員工時薪至17元

記者顏伶如／綜合報導
為了留住員工，包括好市多在內等大型企業宣布調高時薪制員工待遇。(Getty Images)
為了留住員工，包括好市多在內等大型企業宣布調高時薪制員工待遇。(Getty Images)

近幾個月來，零售業、餐飲業及服務業紛紛面臨人手不足問題，為了留住員工，包括好市多(Costco)在內等大型企業宣布調高時薪制員工的待遇；不過，沃爾瑪(Walmart)雖在上個月已宣布最低工資從時薪11元調至12元，員工仍抱怨：「時薪12元根本付不起手邊帳單。」

從本周開始，時薪制好市多員工薪水從原本的每小時16元調高至17元，調整後的起薪價碼比亞馬遜(Amazon)、目標超商(Target)時薪起薪還高2元，也比沃爾瑪時薪高了5元。

好市多旗下擁有18萬名員工，其中約90%為時薪制；與其他零售產業競爭對手相比，好市多員工流動率向來較低。上一波時薪調漲是今年2月，從原本每小時15元調至16元。

近幾年，亞馬遜、目標超商及百思買(Best Buy)等企業已將時薪調至15元；今年4月，亞馬遜宣布為50萬名時薪制員工調薪，每小時加薪0.5元至3元不等。

CVS連鎖藥局、華格林(Walgreens)連鎖藥局則在今年8月宣布，時薪制員工起薪為15元。

衛報(The Guardian)報導，沃爾瑪上個月將時薪制員工最低工資從每小時11元調至12元，但在阿肯色州墨爾本(Melbourne)沃爾瑪分店擔任櫃台收銀員已11年的46歲員工曼蒂‧休斯(Mendy Hughes)說：「時薪12元根本繳不起手邊帳單。我不覺得這樣的薪水在美國任何地點可以過日子。真的沒辦法。」

育有四名子女，本身患有糖尿病的休斯疫情期間持續上班；她說，由於防疫措施不足、人手短缺，加上某些買不到商品的消費者會把不滿情緒發洩在店員身上，工作環境變得非常惡劣。

她說：「我不明白他們怎麼會覺得時薪12元就夠過生活了，因為這真的不夠。」

好市多 沃爾瑪 亞馬遜

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