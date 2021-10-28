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包裹名字被標註Ching 華女抗議遭歧視 品牌道歉

記者張晨／紐約報導
劉黛麗收到包括赫見名字被標註Ching，曝光後品牌道歉。(取自Instagram)
劉黛麗收到包括赫見名字被標註Ching，曝光後品牌道歉。(取自Instagram)

家住費城的華裔女子劉黛麗(Audrey Liu Dvorksy，音譯)，日前到購物中心(outlets)的輕奢品牌Theory店購物，但由於部分商品缺貨，只能留下姓名、地址，等候郵寄；但劉黛麗收到包裹時赫然發現，她的名字被改為具有歧視意味的「Ching Liu」；她聯繫品牌方，對方拒不認帳；後由著名時尚糾察Diet Prada帳號轉發，Theory在轉貼發布不到五分鐘就聯繫當事人道歉。

劉黛麗來自上海，移民美國已十年；她表示，19日在費城購物中心(Philadelphia PremiumOutlets)的Theory購買了六件商品，因其中一條褲子缺貨，就把名字和地址留給店員，以便郵寄。

但她24日收到包裹後，郵簽上赫然將她的名字「Audrey」改成了「Ching」，姓氏則沒變；劉黛麗說，很清楚Ching是歧視華人的用意，並不用把Chong也加上去。

憤怒之餘，她先後找到了實體店和品牌總部討要說法，但對方口徑統一，均稱不知Ching的意思，並說是劉黛麗2017年在紐約購物中心(Woodbury Common Premium Outlets)寫錯了信息，才會發生此事。

面對Theory的態度，劉黛麗表示，明明重填了送貨單，自己的中文本名也和「Ching」毫不相關，且購物中心向來有很多華裔顧客，Theory又歸日本零售控股公司所有，亞裔顧客更不計其數，這種解釋如何令人信服？

隨後劉黛麗在社群媒體發帖說明此事，並被擁有300萬粉絲的Diet Prada帳號轉發，在轉貼發布不到五分鐘的時間，Theory就聯繫到了她，強調品牌方不是種族主義者，並主動退款。

劉黛麗來自中國上海，移民美國已經十年。(取自Instagram)
劉黛麗來自中國上海，移民美國已經十年。(取自Instagram)

Theory於26日在限時動態中道歉：「我們對任何種族主義和歧視零容忍，正在調查顧客的包裹名字被寫錯一事；Theory致力於擁護多元化，在確保類似事件不會再發生的同時，真誠地對這次錯誤以及社區造成的困擾道歉。」

實際上，Theory並不是第一個冒犯亞裔消費者的品牌，法國DJ戈伯特(Michel Gaubert)是許多高端奢侈品牌的音樂合夥人，他今年因一段「武漢女孩」的種族主義視頻而受到廣泛譴責，直至其發表公開道歉才得以繼續合作。

此類不勝枚舉的種族公關危機，讓許多消費者都選擇站在少數族裔一邊，極力取締那些與社會正義價值觀不符的品牌；此次Theory事件目前似乎還沒有傳到中國，該品牌在微博上擁有4萬名粉絲，目前正在為即將到來的「雙十一」促銷活動預熱。

種族主義 歧視 費城

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