升空在即 SpaceX排泄問題還沒搞定

即將再次發射前，SpaceX發現在上個月升空的「驚奇4」太空艙，返航後檢查出艙內「太空廁所」管線破損溢漏問題。圖為上月升空的四位太空人。(Getty Images)

雖然SpaceX 在上個月的「驚奇4」(Inspiration4)才創下多項新紀錄，但SpaceX預計於31日發射、送四名太空人 前往國際太空站(International Space Station)的任務，有一項障礙必須解決，就是「排泄」。

SpaceX副總葛斯登梅爾(William Gerstenmaier)25日表示，SpaceX上個月的「驚奇4」任務後，發現一根管子脫落，結果導致尿液撒在風扇上，還淤積在地板上。

此外，這樣的問題在今年4月發射、目前仍在太空的一艘天龍號太空船(Dragon)上也有發現，這艘太空船的尿液積累沒有之前「驚奇4」的多，是因為相較於「驚奇4」任務的三天時間，太空人們在該天龍號太空船只待一天便前往國際太空站。

發現問題之後，SpaceX將原本用膠黏住而脫落的管子，改用熔接的方式作為永久性修復；雖然國家航空暨太空總署(NASA )尚未就SpaceX的修復做最後確認，不過將在31日上太空的查麗(Raja Chari)說，對SpaceX的維修表示有「完全的信心」。

查麗表示，SpaceX處理問題的效率甚高，而且維護他們這群太空人的安全的人員達到數百人。

在國際太空站上的太空人預計11月返回地球，而太空飛行物任何微小的結構性問題，都可能導致最巨大的危害；葛斯登梅爾表示，目前正在反覆研究這攤尿液積累，是否會影響到太空船的運作，預計會在本周做出結論。

NASA於2011年將所有太空梭都退役後，一度仰賴俄羅斯的太空船送太空人上太空，直到2020年開始，SpaceX開始與NASA合作；本月31日將是SpaceX第四次將NASA的太空人送上天，也是第五次載人上太空的任務。