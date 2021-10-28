升空在即 SpaceX排泄問題還沒搞定
雖然SpaceX在上個月的「驚奇4」(Inspiration4)才創下多項新紀錄，但SpaceX預計於31日發射、送四名太空人前往國際太空站(International Space Station)的任務，有一項障礙必須解決，就是「排泄」。
SpaceX副總葛斯登梅爾(William Gerstenmaier)25日表示，SpaceX上個月的「驚奇4」任務後，發現一根管子脫落，結果導致尿液撒在風扇上，還淤積在地板上。
此外，這樣的問題在今年4月發射、目前仍在太空的一艘天龍號太空船(Dragon)上也有發現，這艘太空船的尿液積累沒有之前「驚奇4」的多，是因為相較於「驚奇4」任務的三天時間，太空人們在該天龍號太空船只待一天便前往國際太空站。
發現問題之後，SpaceX將原本用膠黏住而脫落的管子，改用熔接的方式作為永久性修復；雖然國家航空暨太空總署(NASA)尚未就SpaceX的修復做最後確認，不過將在31日上太空的查麗(Raja Chari)說，對SpaceX的維修表示有「完全的信心」。
查麗表示，SpaceX處理問題的效率甚高，而且維護他們這群太空人的安全的人員達到數百人。
在國際太空站上的太空人預計11月返回地球，而太空飛行物任何微小的結構性問題，都可能導致最巨大的危害；葛斯登梅爾表示，目前正在反覆研究這攤尿液積累，是否會影響到太空船的運作，預計會在本周做出結論。
NASA於2011年將所有太空梭都退役後，一度仰賴俄羅斯的太空船送太空人上太空，直到2020年開始，SpaceX開始與NASA合作；本月31日將是SpaceX第四次將NASA的太空人送上天，也是第五次載人上太空的任務。
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