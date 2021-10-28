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航站情緣真人版？印度生住機場3個月 非法入侵判無罪

記者張聲肇／綜合報導
芝加哥機場航警正在調查印度留學生辛格，如何在躲過安檢在機場藏匿三個月之久。(美聯社)
芝加哥機場航警正在調查印度留學生辛格，如何在躲過安檢在機場藏匿三個月之久。(美聯社)

電影「航站情緣」(The Terminal)類似情節在在芝加哥歐海爾機場上演，印度留學生辛格(Aditya Singh)在暗地裡在機場非法住了三個月，被逮捕後遭控「侵入」，法官26日判他無罪。

37歲的辛格來美留學六年，拿到碩士學位後，原定2020年10月19日經芝加哥搭機返回印度，但因害怕新冠疫情嚴重，不敢搭機，決定留在機場，靠路人行善施捨，得以生存。

他一直躲在機場大廈，有商店、餐廳和公廁的地方；今年元月16日，兩名聯合航空(United Airlines)職員查問他的身分證件，發現他使用一名機場經理去年10月遺失的機場工作證；他被逮捕後，媒體以2004年湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演的「航站情緣」當標題報導此事。

主管機場安全法規的聯邦運輸安全局(TSA)調查後，發現辛格並未違反機場安全規則，他的公派律師史墨武德(Courtney Smallwood)說，當局找不出任何證據證明他曾進入機場「閒人莫進」的區域。

芝加哥航空局女發言人卡瑞諾(Christine Carrino)說，辛格不曾侵入或不當進入「閒人莫進」區，他就像每天成千上萬步下飛機的入境旅客一樣，來到機場；她說：「我們不揣測他的動機，僅知道他決定留在安全區，被逮捕之前，盡量以旅客和機場員工面貌混進人群。」

2019年夏天，他拿到奧克拉荷馬州立大學碩士學位後，搬到加州橘郡，住到朋友家；這位朋友告訴芝加哥論壇報，提供他吃住的條件是幫忙照顧老父和做零工。

因為簽證到期，辛格計畫2020年10月回印度。

辛格透過共同友人瑪莉‧史迪爾認識這位橘郡朋友。史迪爾說辛格人很慈善，毫無暴力傾向，2020年11月讓她知道，他住在機場，為了「悟道」。

他被捕消息成為大新聞後，史迪爾向新聞界透露兩人來往的簡訊，顯示他想回到加州，再設法回印度，還論及巴士票價，史迪爾答應幫他買票；2020年12月1日給她的簡訊說，他樂得在機場和有緣人分享佛教和印度教有關療癒的思想，幫助別人改善人生，之後再回印度。

他被捕後，「芝加哥保釋計畫」慈善團體幫他付了1000元保釋金，「安全避風港」社團提供他住的地方。

機場 印度 芝加哥

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