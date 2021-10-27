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涉侵害新疆人權 家得寶、百思買下架2中製監視器

記者顏伶如／綜合報導
大華科技與海康威視(圖)等企業遭控與中國官方壓迫新疆少數族裔有關，2019年被美國政府列入出口管制黑名單。（路透）
大華科技與海康威視(圖)等企業遭控與中國官方壓迫新疆少數族裔有關，2019年被美國政府列入出口管制黑名單。（路透）

居家修繕零售商家得寶(Home Depot)與全美電子零售商百思買(Best Buy)雙雙決定，下架Lorex監視器科技品牌、智能家居品牌螢石(Ezviz)的相關產品，因為這兩家中國企業涉嫌侵犯人權。

Lorex隸屬於浙江大華科技公司(Dahua Technology)，螢石母公司則為中國影像監控設備大廠海康威視(Hikvision)。

家得寶對科技資訊網站TechCrunch發表聲明表示，「當我們接獲Lorex可能涉及問題的通報時，便立刻停止販賣該品牌貨品」。

同時，家得寶發言人證實，家得寶也已停賣螢石品牌商品；百思買則在聲明中表示，已經終止與Lorex、螢石的合作關係。

報導指出，居家修繕連鎖商羅威公司(Lowe's)雖未回應採訪要求，但目前已經下架Lorex監視器設備。

大華科技與海康威視等企業遭控與中國官方壓迫新疆少數族裔有關，2019年被美國政府列入出口管制黑名單。

TechCrunch網站報導，美國政府的制裁範圍並不包括大華科技與海康威視旗下附屬公司，消費者在市面上仍然買得到Lorex及螢石品牌的監視器設備。

報導指出，直到上周之前，Lorex網站上列舉的美國五大授權零售商，仍包括家得寶、百思買、羅威、沃爾瑪(Walmart )與好市多(Costco)。

美國 中國 零售商

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