海外人質家屬致函拜登 質疑政府營救不力

美國海外人質和含冤遭關押者有數十人，他們的家屬25日致函拜登總統，質疑政府未致力幫助這些人獲釋。人質家屬今年2月他們曾與國務卿布林肯通話。(美聯社)

美國海外人質和含冤遭關押者有數十人，他們的家屬25日致函拜登 總統，質疑政府未致力幫助這些人獲釋。

美聯社報導，家屬在信中表示，政府似乎被繁瑣的程序或無禁止的辯論拖累，遲遲無法幫助在海外受難的美國公民 返回美國，「也不告訴我們，到底能不能幫助我們。」

家屬們希望拜登政府明確告訴他們，把救助他們的家人當優先事項的承諾，不是空話，「現在是行動的時候了，我們現在就需要您讓這些同胞回到美國。」

這封信反映海外人質家屬日益擔心，拜登政府的外交作為，沒把救助人質當作優先要務，司法或政治行動不但無法加速人質返美，反而讓事情變得更複雜，某些海外受困者的家屬甚至感覺，他們親人的情況比八個月前更糟糕。

較為人知的人質包括2020年初在阿富汗 被挾持的承包商福雷瑞克斯(Mark Frerichs)，美國都撤軍了，他仍留在阿富汗。

六名石油業的主管在委內瑞拉本來被軟禁的，這個月一名被起訴的商人遞解到美國後，再度回到監獄。該商人因為當馬杜洛總統的「圈內人」，扮演貪腐的白手套角色，遭檢方以貪腐罪名起訴。

拜登上台以來，知名的獲救人質或羈押人士案例不多，不像川普老愛拿商人談判的本性，展現一下「法外施恩」的能力，還邀請被他「救回來」的同胞，在2020年共和黨提名大會上，和他同台露臉。

人質的家屬在給拜登的信函中說，今年2月他們與國務卿布林肯通話過後，本來一度感到樂觀，但嗣後就沒法見到總統本人或國安顧問蘇利文，讓他們認為拜登政府並未用心營救。

信函說，「就算我們見到其他官員，我們的感覺是，美國政府打算怎麼做來幫助我們的親人獲釋，我們全被蒙在鼓裡。」

信函由26名海外人質及被關押者的家屬簽署，包括被關在莫斯科監獄的陸戰隊員瑞德(Trevor Reed)的母親。白宮未對此函立即回應。