喬丹新秀運動鞋 147.2萬元售出成交 創比賽鞋拍賣紀錄

蘇富比拍賣公司表示，職籃NBA傳奇巨星喬丹穿過的運動鞋24日以近150萬元售出，創比賽用鞋類拍賣價紀錄。(取材自推特)

蘇富比拍賣 公司(Sotheby)表示，職籃NBA 傳奇巨星喬丹 (Michael Jordan)穿過的運動鞋24日以近150萬元售出，創比賽用鞋類拍賣價紀錄。

這雙球鞋是白色皮質鞋面、帶有紅色耐吉(Nike)標誌和鞋底，喬丹在與芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)新秀賽季第五場比賽中穿過。

蘇富比在推特(twitter)聲明，拍賣會由來最有價值的運動鞋—喬丹1984年常規賽所穿耐吉Air Ships—在拉斯維加斯奢華品拍賣會上以147萬2000元售出。

天文價格輕鬆打破Nike Air Jordan所創的前一紀錄；那雙鞋2020年8月在佳士得(Christie)拍賣會以61萬5000元售出。

嘻哈歌手肯伊威斯特(Kanye West)穿過的Nike Air Yeezy 1s今年4月以180萬元售出，那是私售，非公開拍賣。

蘇富比說，剛售出的喬丹親筆簽名13碼繫帶鞋狀況良好，有球場磨損痕跡；這雙鞋是喬丹送給1984-85賽季丹佛金磚隊(Denver Nuggets)球童路易斯(Tommie Tim III Lewis)的禮物。

稀有運動鞋市場正在升溫；十年前被視為小眾市場，如今引起公眾和主要收藏家興趣，價格頻創紀錄。

自「傳奇籃球皇帝」喬丹紀錄片(The Last Dance)上映以來，這位退休籃球巨星身價飛漲；該片記錄喬丹與芝加哥公牛隊的傳奇故事。

Air Jordan系列創始鞋款Air Ship由基爾戈( Bruce Kilgore)設計，最初1984年發布，是喬丹任NBA職業球員所穿的第一款球鞋，喬丹那時已是大學籃球英雄明星，耐吉為他打造帶個人標誌的鞋子與服裝系列。

那是耐吉第一筆交易，為球員與品牌合作鋪路。

NBA在1984年向耐吉發信，稱喬丹當年10月季前賽中穿著的彩色運動鞋違反聯盟的球衣條款，喬丹如今著名的黑紅色鞋款Air Ships在當時曾是爭議焦點。