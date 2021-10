畢卡索140歲冥誕 11作品 賭城拍賣會總共逾1億元售出

畢卡索的11件作品在賭城拍出1.09億元。(美聯社)

本月25日為畢卡索 (Pablo Picasso)140歲冥誕,國際拍賣 公司蘇富比(Sotheby's)23日於賭城拉斯維加斯百樂宮酒店(Bellagio)舉行拍賣會,畢卡索的11件作品在拍賣會上總共以1.09億元售出。

此次拍賣會上售出的作品包含九件畫作,兩件陶瓷作品,這些作品20多年來在百樂宮酒店內展出,其所屬集團「米高梅國際酒店集團」(MGM Resorts)今年稍早決定售出。

23日拍賣會由蘇富比主辦,為蘇富比首次在紐約 以外的北美地區舉辦大型拍賣會,活動上展示畢卡索1917年至1969的藝術作品。

畢卡索的大型畫作「男人與小孩」以2440萬元拍出。(Getty Images)

畢卡索1938年為情人瑪麗-德雷莎·華特(Marie-Thérèse Walter)所畫的作品「頭戴紅橙色帽子的女子」(Femme au béret rouge-orange)以4050萬元成交,遠高於原本預估的2000萬至3000萬元,這幅名畫上一次於1980年代的拍賣會上以約90萬元售出,1998年被賭場大亨史帝夫‧韋恩(Steve Wynn)買下,隨後在米高梅集團收購韋恩旗下的幻景度假村(The Mirage resort)後成為該公司的財產。

畢卡索的作品「頭戴紅橙色帽子的女子」拍出4050萬元高價。(美聯社)

拍賣會上的作品還有兩件二戰期間完成的靜物畫,「水果籃與鮮花」(Nature morte au panier de fruits et aux fleurs)以1660萬元售出;「花與水果」(Nature morte aux fleurs et au compotier)以830萬元售出;1959年的大型畫作「男人與小孩」(Homme et enfant)以2440萬元售出。

畢卡索1881年出生,於1973年逝世,成年生活大多在法國度過,據說在他70多年的職業生涯中總共創造超過1萬3000多件畫作。

拍賣會主辦單位表示拍賣活動持續約45分鐘,約150人參與。